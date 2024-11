O que Trump já prometeu fazer no primeiro dia como presidente

O presidente eleito Donald Trump afirma que vai impor uma mudança radical no governo dos Estados Unidos assim que tomar posse, em 20 de janeiro de 2025. Em diversas declarações dadas ao longo de sua campanha, Trump declarou que ele vai agir como um “ditador”, mas apenas no “Dia 1”.

Em entrevista à rede de TV conservadora Fox News, o repórter perguntou se Trump promete “nunca abusar do poder para retaliar contra ninguém”. A resposta? “Exceto no Dia 1.”

Demitir o procurador especial que o indiciou

Ao voltar a Washington, Trump promete demitir Jack Smith, o procurador especial que abriu dois processos federais contra ele, “em dois segundos”.

Trump afirmou em uma ligação para um podcast, em 24 de outubro: “Temos imunidade na Suprema Corte. É muito fácil. Eu o demitiria em dois segundos. Será uma das primeiras coisas tratadas.”

Libertar alguns condenados do dia 6 de janeiro

Trump declarou que um de seus primeiros atos será “libertar” pessoas condenadas por seu papel no ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro, de 2021. O republicano afirma que eles estão “injustamente presos”.

Encerrar as políticas verdes de Joe Biden

Em vídeo de campanha, Trump afirmou que acabará com as “atrocidades do Green New Deal (o pacotão de leis ambientais de Joe Biden) no Dia 1”.

E durante um comício em Nova Jersey, em maio, se comprometeu a acabar com os projetos de energia eólica no litoral “no Dia 1”. Por fim, usou o slogan “drill, baby, drill” (perfure, baby, perfure, em alusão à indústria do petróleo).

Deportações em massa

Com a imigração sendo uma questão importante para seus eleitores, Trump declarou que está determinado a deportar milhões de migrantes vivendo nos EUA sem permissão legal. E

le reafirmou a promessa de campanha de realizar deportações em massa no “Dia 1” durante um comício no Madison Square Garden, em Nova York, no fim de semana passado.

Green cards para graduados universitários

Trump desviou de sua habitual retórica anti-imigração ao defender a concessão “automática” de green cards para não-cidadãos nos EUA ao se formarem na faculdade, durante um episódio de podcast, em junho.