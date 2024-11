O que Netanyahu e Donald Trump conversaram após a eleição americana

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram três vezes nos últimos dias. De acordo com a agência de notícias internacional Reuters, ambos querem estreitar os laços entre Israel e os EUA. “Essas foram conversas boas e muito importantes”, disse Netanyahu em uma declaração.

“Temos a mesma opinião sobre a ameaça iraniana em todos os seus componentes e o perigo representado por ela. Também vemos as grandes oportunidades para Israel, em relação à paz e sua expansão, e em outros campos”, afirmou Netanyahu.

Na terça-feira, 12, o presidente israelense Isaac Herzog se encontrará com o atual presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca para discutir as guerras em Gaza e no Líbano, de acordo com uma declaração do gabinete de Herzog.

Ataques violentos no final de semana

Neste domingo, 10, o Ministério da Saúde do Líbano afirmou que um ataque aéreo israelense na vila libanesa de Almat, ao norte de Beirute, matou pelo menos 20 pessoas, incluindo três crianças, e deixou ao menos seis feridos. A vila de maioria muçulmana xiita de Almat está localizada em uma região majoritariamente cristã. Fica fora dos redutos tradicionais do Hezbollah no sul de Beirute e sul e leste do Líbano, que Israel bombardeou pesadamente desde que lançou seu ataque ao país no final de setembro.

A escalada do conflito na região continua. Aviões de guerra americanos realizaram vários ataques aéreos na noite de sábado,9, em instalações avançadas de armazenamento de armas no Iêmen pertencentes ao grupo militante Houthi, segundo informações divulgadas pelo Pentágono. As instalações continham várias armas usadas para atingir embarcações militares e civis navegando em águas internacionais pelo Mar Vermelho e Golfo de Áden.

Em Gaza, 13 crianças estão entre os 33 civis que foram mortos no início da manhã deste domingo por um ataque aéreo israelense que teve como alvo uma casa densamente povoada em Jabalia, no norte da região. A área está sob cerco israelense há semanas. De acordo com a ONU, as condições são “apocalíticas”. Segundo a Wafa, a agência de notícias palestina, muitos dos feridos no ataque israelense foram transferidos para o hospital al-Ahli Baptist para atendimento médico urgente.