O que é um ICBM, míssil com ‘capacidade nuclear’ que Rússia lançou contra Ucrânia

A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental (ICBM) durante um ataque à Ucrânia nesta quinta-feira, 21, segundo a força aérea de Kiev. Este seria o primeiro uso da poderosa arma na guerra, que ultrapassou a marca de 1.000 dias nesta semana, inicialmente projetada para lançar ataques nucleares a milhares de quilômetros de distância.

“Um míssil balístico intercontinental foi lançado da região de Astrakhan, na Federação Russa”, disse o Exército ucraniano, sem especificar se havia atingido algum alvo em seu país.

As tensões envolvendo os dois países aumentaram depois que a Ucrânia fez os primeiros disparos de mísseis americanos e britânicos contra alvos dentro da Rússia nesta semana, apesar dos inúmeros alertas de Moscou, que disse que veria essa ação como uma grande escalada.

Os ucranianos não especificaram que tipo de ogiva continha o míssil, nem que tipo de míssil era. Não houve nenhuma sugestão de que se tratasse de uma arma nuclear.

“Capacidade nuclear”

De acordo com a mídia ucraniana, a arma lançada nesta quinta se tratava de um míssil RS-26 Rubezh, com alcance de 5.800 km. Seu alvo eram infraestruturas críticas na cidade de Dnipro, informou o exército da Ucrânia.

Um míssil balístico intercontinental (ICBM) é uma arma estratégica de longo alcance projetada para lançar ogivas nucleares, mas também pode carregar bombas convencionais. Ele é disparado para o espaço, impulsionado inicialmente por um motor de foguete, e libera uma ogiva que retorna à atmosfera para cair sobre seus alvos. Este é considerado um aparato bélico de alta precisão.

De acordo com o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, com um alcance mínimo de 5.500 km, o míssil com capacidade nuclear tem várias versões: os de curto alcance (inferior a 1.000 km), médio (entre 1.000 e 3.000 km), intermediário (entre 3.000 km e 5.000 km) e longo (acima de 5.000 km). Há modelos com alcance de até 9.000 km.

A arma avançada pode ser lançada de plataformas fixas ou veículos móveis, e é alimentada ou por combustível sólido, ou líquido. Os ICBMs que rodam com combustível sólido são considerados mais perigosos, pois podem ser transportados e lançados mais rapidamente.

O primeiro foguete ICBM foi lançado em 1957 pela então União Soviética. Os Estados Unidos foram o segundo país a testar armas do tipo, em 1959.