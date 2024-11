O que é e como surgiu Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças nos EUA?

Hoje, dia 28, é comemorado o ‘Thanksgivin Day’, conhecido como ‘Dia de Ação de Graças’ em português – o termo entrou na lista de assuntos mais pesquisados do dia no Google Trends. Apesar de não ser muito popular no Brasil, a data marca um dos feriados mais tradicionais dos Estados Unidos e do Canadá. A comemoração é conhecida pelas reuniões em família com refeições fartas e reflexões sobre as boas coisas que aconteceram durante ano.

Quando foi a primeira celebração do Dia de Açã0 de Graças?

A primeira celebração do Dia de Ação de Graças ocorreu no ano de 1620, no estado de Massachusetts no Estados Unidos, quando os peregrinos que chegavam em busca de liberdade religiosa se uniram com os povos indígenas, aprendendo técnicas como colheita de milho, pesca e a adaptação ao solo. O inverno anterior havia sido muito ruim para os peregrinos, já que eles não conseguiram se adaptar ao local e muitos acabaram morrendo com o frio.

A primeira celebração foi tão boa, que no ano seguinte os peregrinos repetiram o encontro com os povos nativos, para celebrarem a boa colheita do ano. No total, foram convidados cerca de 90 nativos americanos, em um banquete farto de comida, com milho, cervos, perus e pratos com cranberry e abóbora. Alguns desses alimentos são tradicionais do Dia de Ação de Graças até hoje, principalmente o peru, o milho e pratos com cranberry.

Qual a história do Dia de Ação de Graças no Brasil?

Apesar de não ser considerado feriado nacional, o Dia de Ação de Graças foi instituído no Brasil por meio de uma lei do ex-presidente Gaspar Dutra, de 1949, por uma sugestão do ex-embaixador do Brasil, Joaquim Nabuco. Em 1966 a data foi alterada para a 4ª quinta-feira do mês de novembro e permanece assim até os dias atuais. No Brasil, a data é comemorada somente por algumas igrejas protestante de tradições inglesas, como, por exemplo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Metodista.