O novo ataque fatal de Israel contra o Hamas no Líbano

O Hamas disse que um ataque aéreo de Israel matou o líder do grupo no Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin, nesta segunda-feira, 30, junto com sua esposa, filho e filha. O bombardeio ocorreu na cidade de Tiro, sul do país.

Segundo o grupo extremista, o ataque israelense teve como alvo a casa de Fateh Sherif, que ficava em um campo de refugiados. “Fateh Sharif Abu al Amine, o líder do Hamas (…) no Líbano e membro da liderança do movimento no exterior, foi morto em um bombardeio contra sua casa, na zona rural de Al Bass, Sul do Líbano”, disse a facção, em um comunicado.

Outro ataque

Já no centro de Beirute, capital libanesa, um bombardeio matou três líderes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), grupo secular de esquerda que também participa da luta contra Israel.

O ataque foi o mais próximo das forças israelenses ao centro de Beirute. À Reuters, testemunhas disseram que ele atingiu o andar superior de um prédio. O exército israelense não comentou a ação.

Os mortos, segundo a FPLP, foram Mohammed Abed Al-Al, membro do gabinete político e chefe do departamento de segurança militar, Imad Odeh, membro do departamento militar e comando militar no Líbano, e Abdul Rahman Abed Al-Al.

No fim de semana, Israel matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Os ataques do país no Líbano aumentaram na última semana, deixando mais de 1.000 mortos, entre mulheres e crianças.