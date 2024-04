Nova Zelândia faz cerco à imigração por nível ‘insustentável’ de chegadas

A ministra da Imigração da Nova Zelândia, Erica Stanford, anunciou no domingo 7 que vai endurecer regras de vistos para imigrantes no país devido a níveis “insustentáveis” de novas chegadas. No ano passado, segundo a agência de notícias estatal Stats NZ, a nação atingiu um recorde de aproximadamente 173 mil cidadãos não neozelandeses.

As modificações

Com as mudanças feitas pelo governo, o principal visto temporário de trabalho credenciado (AEWV), instaurado em 2022 para suprir a escassez de mão de obra pós-pandemia, vai sofrer algumas alterações. Dentre as mudanças está a introdução de um nível de inglês básico para trabalhadores com qualificação baixa e o estabelecimento de um limite mínimo de competências e experiência profissional para a maioria dos vistos de trabalho.

Além disso, a permanência máxima contínua para a grande maioria das funções de baixa qualificação também será reduzida de cinco anos para três. De acordo com Stanford, estas mudanças serão imediatas.

“O governo está concentrado em atrair e reter imigrantes altamente qualificados, como professores secundários (que ensinam alunos de 12 a 18 anos), onde há escassez de competências”, disse Stanford em comunicado. “Ao mesmo tempo, precisamos de garantir que os neozelandeses sejam colocados na linha da frente para empregos em que não haja escassez de competências”, acrescentou.

Exploração

Stanford também afirmou que as alterações iriam reduzir a vulnerabilidade dos imigrantes à exploração. “Ao ter um requisito de língua inglesa, os imigrantes serão mais capazes de compreender os seus direitos ou levantar preocupações sobre um empregador antecipadamente”, disse ela.

Em fevereiro, a Comissão da Função Pública divulgou a revisão do visto AEWV, feita à pedido do ex-ministro da Imigração, Andrew Little, após algumas queixas de exploração. A comissão descobriu que um pequeno número de “empregadores sem escrúpulos” burlava os esquemas e recebia pagamentos de pessoas que queriam se mudar para o país.

Aumento da imigração

Desde o fim da pandemia, a Nova Zelândia, que tem cerca de 5,1 milhões de habitantes, registrou um rápido crescimento no número de imigrantes. O aumento levantou preocupações, principalmente em torno da alta da inflação. No entanto, ainda não há comprovações de que os dois fatores estão interligados, segundo relatório encomendado pelo Reserve Bank.

O problema da imigração não está isolado à Nova Zelândia dentro da Oceania. O país vizinho, a Austrália, também registrou um grande aumento na imigração e também disse que reduziria para a metade do seu fluxo nos próximos dois anos.