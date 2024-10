Norte-coreanos foram enviados para lutar junto de russos na Ucrânia, diz jornal

Engenheiros militares da Coreia do Norte estão operando ao lado das tropas russas na Ucrânia, segundo autoridades de Kiev e Seul, de acordo com reportagem do jornal britânico The Guardian publicada nesta quinta-feira, 10. Fontes do alto escalão revelaram que, além de auxiliar em lançamentos de mísseis balísticos, há relatos de mortes de combatentes norte-coreanos em território ocupado próximo a Donetsk, no leste da Ucrânia.

A aproximação entre os dois países ocorreu após a cúpula entre Kim Jong-un e Vladimir Putin no ano passado, onde fortaleceram suas relações por meio de um acordo de armas. Os carregamentos de munição de Pyongyang foram vitais para permitir que as forças russas avançassem no leste da Ucrânia neste verão.

Estima-se que a Coreia do Norte tenha fornecido cerca de 50% da munição de maior calibre utilizada no campo de batalha este ano, além de mísseis KN-23, que têm sido empregados em múltiplos ataques.

O acordo, no entanto, pode ter ido além do fornecimento de materiais. O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-hyun, declarou que é “altamente provável” que oficiais norte-coreanos tenham sido enviados para lutar ao lado dos russos.

A participação na guerra na Ucrânia ofereceria à Coreia do Norte uma oportunidade de testar armas e adquirir experiência de combate. O Kremlin refutou as alegações de presença militar norte-coreana na Ucrânia, chamando-as de “notícias falsas”.

Recentemente, Kim descreveu Putin como seu “camarada mais próximo” em uma mensagem de aniversário enviada esta semana, e Putin fez uma visita de Estado à Coreia do Norte em junho, durante a qual os líderes assinaram um acordo de ajuda mútua .