Nobel da Paz 2024 será entregue nesta sexta; conheça os favoritos

O Prêmio Nobel da Paz de 2024 será anunciado nesta sexta-feira, 11, pelo Comitê Norueguês do Nobel, em uma cerimônia que celebrará o indivíduo ou instituição que se destacou por sua dedicação à fraternidade entre nações e à busca pela paz. Em um cenário global repleto de conflitos, a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA), a Corte Internacional de Justiça (CIJ) e o secretário-geral da ONU, António Guterres, emergem como potenciais vencedores deste ano.

Apesar dos palpites, o comitê é conhecido por suas surpresas, incluindo a possibilidade de não conceder o prêmio. O anúncio ocorrerá às 11h (6h em Brasília) em Oslo.

Com 286 candidatos indicados, entre eles 197 indivíduos e 89 organizações, o comitê mantém os nomes dos concorrentes em segredo, mas é esperado que opte por reconhecer iniciativas humanitárias que aliviem o sofrimento civil em um ano tão conturbado.

O trabalho da UNRWA, que oferece assistência vital a civis palestinos durante a guerra em Gaza, coloca a agência entre as favoritas. No entanto, um prêmio poderia gerar controvérsias, já que Israel acusou alguns de seus funcionários de envolvimento em ataques, levando alguns países a suspender o financiamento. Embora a maioria dos doadores tenha retomado seu apoio, a situação continua delicada.

O comitê também pode querer destacar a necessidade de fortalecer a ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, com a ONU como instituição central. Um prêmio para António Guterres poderia refletir essa intenção.

A CIJ, por sua vez, tem desempenhado um papel crucial, condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia e solicitando a Israel que evite atos de genocídio em Gaza. Em um ano marcado por crises, o tribunal tomou decisões significativas em relação a esses dois conflitos, sendo essencial na aplicação do direito internacional humanitário.

Entretanto, o comitê também pode optar por não conceder o prêmio, algo que ocorreu em 19 ocasiões, sendo a última em 1972.

Nas casas de apostas, Alexei Navalny, o líder da oposição russa que faleceu em fevereiro deste ano, figura como favorito, embora não possa receber o prêmio postumamente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também é cogitado como um possível laureado.

A vencedora de 2023 foi a iraniana Marges Mohammadi, homenageada por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela defesa dos direitos humanos e da liberdade para seu povo.

O que são os Prêmios Nobel?

A cada ano, são concedidos seis Prêmios Nobel, cada um celebrando a contribuição excepcional de indivíduos ou organizações em áreas específicas. As categorias incluem Fisiologia ou Medicina, Física, Química, Ciências Econômicas, Literatura e Paz, sendo essa última frequentemente a mais comentada, graças ao prestígio dos indicados.

Os vencedores receberão suas medalhas e diplomas em uma cerimônia em Estocolmo, marcada para dezembro. Além do reconhecimento, cada premiado é agraciado com um diploma, uma medalha e um documento que detalha o valor do prêmio, que este ano é de 11 milhões de coroas suecas (mais de R$ 5,5 milhões).