Nevasca cancela voos e fecha estradas no Reino Unido

O aeroporto de Birmingham, no centro da Inglaterra, cancelou seus voos deste domingo devido à forte nevasca que cai em grande parte do Reino Unido, que provocou ainda o fechamento de estradas e uma grande alteração nos meios de transporte. As nevascas se concentraram principalmente no centro da Inglaterra, mas também na Escócia e na capital britânica.

O aeroporto de Birmingham não informou quando espera retoma seus voos, mas o Serviço de Meteorologia antecipou mais nevascas para hoje, com um acúmulo de 20 centímetros em alguns pontos do centro da Inglaterra.

O mesmo serviço antecipou que certas áreas rurais, especialmente em Gales e no oeste da Inglaterra, podem ficar isoladas, sem acesso a estradas.

A estrada M1, uma das mais importantes do país, permanece fechada em um trecho do condado de Leicestershire, no norte da Inglaterra, depois que vários veículos ficaram paralisados.

A polícia de Gales e do centro da Inglaterra pediu aos motoristas que não viajem a menos que seja “absolutamente necessário”.