Netanyahu denuncia ‘antissemitismo’ após agressão a torcedores israelenses na Holanda

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou nesta sexta-feira, 8, como um “ataque antissemita” as agressões a torcedores israelenses na Holanda, após uma partida de futebol entre as equipes do Ajax de Amsterdã e o Maccabi Tel Aviv. O episódio deixou cinco pessoas hospitalizadas e mais de 60 detidos.

O jogo da Liga Europa, que aconteceu na quinta-feira, 7, na capital holandesa, terminou com o time holandês derrotando os israelenses por 5 a 0. Segundo o jornal israelense Haaretz, cerca de 3.000 torcedores israelenses fizeram a viagem para assistir ao jogo e doze ficaram feridos pelos manifestantes.

A confusão começou porque manifestantes pró-Palestina foram até o estádio Johan Cruyff, onde acontecia o jogo, apesar da proibição de protestos no local. Como mostram vídeos que circulam nas redes sociais, os ativistas atacaram os torcedores israelenses.

Resgate

Netanyahu também anunciou nesta sexta-feira, 8, o envio de dois aviões de resgate para Amsterdã para levar os israelenses de volta para casa. Segundo o premiê, os torcedores foram alvos “de um ataque antissemita premeditado”.

O primeiro avião de resgate decolou do aeroporto Ben Gourion, em Tel Aviv, nesta manhã e deve chegar a Amsterdã no início da tarde. O novo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, deve chegar à capital holandesa ainda nesta sexta-feira para uma “visita diplomática urgente”, anunciou seu gabinete. No X, antigo Twitter, ele se referiu ao episódio como “ataques terroristas bárbaros e antissemitas” que “são um sinal de alarme para a Europa e para o mundo inteiro”.

Condenação

O ministro da segurança interna de Israel, Itamar Ben-Gvir, pediu aos cidadãos israelenses para permanecerem em seus quartos de hotel após os ataques, ecoando os colegas da coalizão governista ao dizer que eles “foram vítimas do antissemitismo e atacados com crueldade, de uma maneira inimaginável, simplesmente porque eram judeus e israelenses”.

O presidente israelense, Isaac Herzog, comparou as imagens das agressões que circularam pelas redes sociais ao ataque do grupo Hamas de 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

“Assistimos com horror às imagens e aos vídeos chocantes que esperávamos nunca mais rever desde 7 de outubro e que mostra um ataque antissemita contra torcedores do Maccabi Tel Aviv e cidadãos israelenses, no coração de Amsterdã”, escreveu Herzog em uma publicação no X.

Em resposta, o premiê da Holanda, Dick Schoof, qualificou os ataques de quinta-feira como “inaceitáveis” e disse estar em contato com Netanyahu. “Acompanhei as notícias de Amsterdã com nojo. Os autores desses atos devem ser detidos e indiciados”, disse ele no X.