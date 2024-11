Netanyahu autorizou ataques com pagers explosivos contra o Hezbollah, diz Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou os ataques com pagers e walkie-talkies explosivos contra agentes do Hezbollah dentro do Líbano e da Síria. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 11, por Omer Dostri, porta-voz do gabinete do premiê, segundo a agência de notícias Reuters.

A mídia israelense informou também que Netanyahu assumiu a responsabilidade pelo ataque durante uma reunião de gabinete, dizendo aos ministros que altos funcionários da defesa e figuras políticas se opunham a esse tipo de investida, mas que ele decidiu prosseguir com a operação.

Ataque em grande escala

Em 17 de setembro, milhares de pagers usados pelos membros da milícia libanesa – que evitavam celulares para driblar a vigilância israelense –explodiram simultaneamente, matando dezenas e ferindo milhares de pessoas.

No total, o ataque com os pagers e, no dia seguinte, uma outra onda de explosões que detonou walkie-talkies do Hezbollah mataram 39 pessoas e feriram mais de 3.400. Entre as vítimas levadas às pressas para o hospital, muitas ficaram com ferimentos nos olhos, dedos faltando ou buracos profundos na região do abdômen, devido à proximidade dos dispositivos no momento dos ataques.

O Hezbollah ficou debilitado após a ofensiva, mas as explosões também prejudicaram milhares de civis, suscitando condenações das Nações Unidas.