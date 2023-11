Netanyahu admite ‘não ter sucesso’ em reduzir mortes de civis em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse na noite de quinta-feira 16 estar fazendo “tudo o que pode” para proteger a população da Faixa de Gaza, enquanto trava sua guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas, mas admitiu que “não teve sucesso em diminuir as mortes de civis.

Em entrevista à televisão americana CBS News, o premiê israelense afirmou que “qualquer morte de civil é uma tragédia”.

“Estamos fazendo tudo o que podemos para tirar os civis do perigo, enquanto o Hamas está fazendo tudo para mantê-los em perigo”, disse ele. “Enviamos panfletos, telefonamos para eles em seus celulares e dizemos: ‘Vá embora’. E muitos foram embora”, completou.

Israel afirmou que o objetivo de sua campanha militar é “eliminar o Hamas”, mas sustenta que os terroristas usam a população como “escudos humanos” para se protegerem dos ataques israelenses.

“A outra coisa que posso dizer é que tentaremos terminar esse trabalho com o mínimo possível de vítimas civis. É isso que estamos tentando fazer: o mínimo de vítimas civis. Mas, infelizmente, não temos sucesso”, admitiu.

A campanha militar de Israel, que dura mais de um mês, foi uma resposta ao ataque do Hamas que, segundo Israel, matou 1.200 pessoas, a maioria civis. O grupo também fez cerca de 240 pessoas de diferentes nacionalidades como reféns.

No entanto, o peso das investidas israelenses recaiu sobre a população comum de Gaza. As autoridades de saúde locais, controladas pelo Hamas, mas consideradas confiáveis pelas Nações Unidas, dizem que pelo menos 11.500 pessoas morreram devido aos bombardeios e a invasão terrestre de Israel – mais de 4.700 delas crianças.

Dois terços da população de 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza ficaram sem abrigo por conta da guerra. Na quinta-feira 16, a força aérea de Israel lançou mais panfletos no território palestino, agora no sul, pedindo que deixassem a região para sua própria segurança.

No início do conflito, Israel também usou panfletos no norte de Gaza para o mesmo propósito. Mais de 600 mil pessoas deixaram suas casas, um deslocamento em massa que muitos palestinos temem que se possa tornar-se permanente.