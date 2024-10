National Geographic inclui Cerrado em lista internacional de destinos para visitar em 2025

A tradicional revista americana National Geographic revelou nesta terça-feira, 22, sua lista anual de Melhores do Mundo, destacando 25 destinos imperdíveis para 2025. A seleção inclui desde luxuosas viagens de trem pela Malásia até trilhas por vulcões ativos na Guatemala, oferecendo uma variedade de experiências únicas e inesquecíveis para os viajantes, incluindo o Cerrado brasileiro.

“O Cerrado é um lugar tão subestimado, mas incrível, e está desaparecendo diante de nossos olhos como resultado da agricultura industrial e da pecuária de grande escala”, escreve a fotógrafa da National Geographic Katie Orlinsky, destacando passeios para ver lobos-guará.

Entre os destaques está Guadalajara, no México, que ganhou um lugar na lista graças ao icônico Festival de Mariachis, realizado todos os anos entre agosto e setembro. A cidade se transforma por duas semanas, om cerca de 500 bandas tocando nas ruas, praças públicas e no histórico Teatro Degollado.

Outro destino que promete atrair viajantes é Boise, em Idaho, nos Estados Unidos. Conhecida por abrigar a maior comunidade basca fora da Europa, a cidade verá o retorno do Jaialdi, seu famoso festival basco, após uma pausa de 10 anos devido à pandemia. Em 2025, Boise será palco de danças, música e competições esportivas tradicionais, trazendo uma energia única para suas ruas.

Para quem busca uma experiência mais tranquila e introspectiva, os antigos mosteiros da Itália, que datam da Idade Média, também aparecem na lista como uma alternativa.

Com a crescente demanda por viagens mais lentas e conscientes, lugares como o Vale Suru, na Índia, também aparecem na lista, oferecendo escaladas em rocha e festivais ao ar livre. O retorno do Eastern & Oriental Express, um trem de luxo que cruza a Malásia, também marca essa tendência de viagens mais pausadas, permitindo que os passageiros explorem a vida selvagem e conheçam mais sobre espécies ameaçadas, como os tigres malaios.

A cidade de Los Angeles nunca sai de moda e continua a evoluir com novos projetos. Entre eles está a revitalização do Crenshaw Boulevard, com novos espaços comunitários e uma forte presença de artistas negros. Além disso, a inauguração do Museu de Arte Narrativa de George Lucas, prevista para 2026, promete enriquecer ainda mais o cenário cultural da cidade.