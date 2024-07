Nasa diz que explosão em Manhattan pode ter sido passagem de meteoro

A Nasa Meteor Watch, braço da agência espacial americana que monitora fragmentos de corpos celestes, afirmou nesta quarta-feira, 17, que um forte estrondo que ressoou por Manhattan, nos Estados Unidos, na manhã anterior pode ter sido provocado pela explosão de um meteoro.

De acordo com o órgão, um “pedaço de lixo espacial” passou sobre a cidade em plena luz do dia na terça-feira 16 e “foi avistado pela primeira vez a uma altitude de 78 quilômetros acima de Upper Bay”, parte norte da baía de Nova York. Mas o grupo sublinhou que a estimativa é “grosseira e incerta”, uma vez que se baseou em relatos de testemunhas e não em dados de câmaras ou satélites.

O fenômeno se trataria de uma bola de fogo, “meteoros excepcionalmente brilhantes, espetaculares o suficiente para serem vistos em uma área muito ampla”, disse a Nasa. Segundo a agência, o objeto viajava a quase 55 mil km/h e “desceu em um ângulo íngreme, de apenas 18 graus da vertical, passando sobre a Estátua da Liberdade, antes de se desintegrar 46 quilômetros acima do centro de Manhattan”.

Sem danos

No entanto, a Nasa afirmou que o estrondo ouvido pelos nova-iorquinos, bem como tremores relatados, pode ser devido à atividade militar nas proximidades. Relatos de sons e tremores incomuns também vieram do sul de Nova Jersey e de partes do Queens e do Brooklyn, de acordo com o órgão de gerenciamento de emergências de Nova York, o NYCEM.

“O Gerenciamento de Emergência não recebeu relatos de danos ou ferimentos relacionados a este evento. O monitoramento da situação e a comunicação com nossas agências parceiras continuam. Para questões de segurança de vida, ligue para 911, 311 para não emergências”, escreveu o diretor executivo de informação pública do NYCEM, Aries Dela Cruz, no X, antigo Twitter.

