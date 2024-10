Musk pode se tornar primeiro trilionário do mundo, mas já tem adversários em campo

O bilionário sul-africano Elon Musk está a caminho de se tornar o primeiro trilionário do mundo até 2027, de acordo com uma pesquisa da Informa Connect Academy. O estudo destaca que o vasto império de Musk — que vai desde veículos elétricos até implantes cerebrais — o posiciona como “claro favorito” para atingir tal patrimônio.

De acordo com a organização, a fortuna de Musk cresce a uma taxa média anual de 110%. Se o padrão for mantido, ele vai ser a primeira pessoa no mundo a alcançar US$ 1 trilhão. O empresário já é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em quase US$ 250 bilhões.

No entanto, Musk tem adversários.

Jensen Huang, CEO e cofundador da Nvidia, quarta mais valiosa do mundo, também está na corrida para se tornar trilionário, possivelmente até 2028. O bilionário indiano Gautam Adani, fundador do conglomerado indiano Adani Group, também é visto como um forte concorrente.

A fortuna de ambos cresce a uma taxa média acima de 100% ao ano, segundo a pesquisa. Adani é o 13º mais rico do mundo e Huang está na 18ª posição.

O caminho de Musk para o primeiro trilhão de dólares depende, em grande parte, do futuro da Tesla, sua maior conquista até agora. A montadora é atualmente a fabricante de veículos elétricos mais valiosa do mundo, com um valor de mercado em torno de US$ 710 bilhões. Isso a torna mais valiosa do que gigantes como Coca-Cola, Bank of America e Boeing juntos.

Musk detém quase 13% da Tesla, uma participação que atualmente vale cerca de US$ 93 bilhões. Além disso, ele possui 303 milhões de opções de ações vinculadas a um controverso pacote de remuneração, que, após ser rejeitado por um juiz, foi reinstaurado e aprovado pelos acionistas.

Sem garantias

No entanto, não está nada garantido para Musk. A Tesla enfrenta grande concorrência, sobretudo de montadoras mais baratas, em maioria da China. A empresa também tem teve baixa nas vendas, resultando em uma queda de dois terços no valor das ações em 2022, além de recalls de veículos, incluindo um recall de software que afetou quase todos os carros da Tesla nos EUA devido a um problema no piloto automático.

Além da montadora, Musk possui outras participações significativas, como na The Boring Company, que constrói túneis, e na xAI, uma startup de inteligência artificial.

A SpaceX, a empresa de foguetes de Musk, também contribui para sua riqueza. Recentemente, a empresa fez história ao realizar a primeira caminhada espacial não governamental. Musk possui cerca de 42% da empresa, avaliada em impressionantes US$ 210 bilhões em junho.

Musk também é dono da Neuralink, uma startup que desenvolve implantes cerebrais para ajudar pessoas paralisadas a recuperar movimentos, e da rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), que ele adquiriu em 2022 após tentativas de desistir do acordo de US$ 44 bilhões.

O X perdeu valor rapidamente sob sua gestão e enfrentou críticas pela moderação de conteúdo e disseminação de desinformação, além de declarações polêmicas de Musk.