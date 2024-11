Musk celebra Dia de Ação de Graças com família Trump na Flórida

Elon Musk, CEO da Tesla e dono do X (antigo Twitter), jantou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua família nesta quinta-feira, 28, na Flórida para celebrar o Dia de Ação de Graças.

Sentado ao lado de Trump em seu luxuoso resort em Mar-a-Lago, Musk apareceu em um vídeo compartilhado por convidados comemorando o feriado nacional ao som da música “Y-M-C-A”, um clássico da campanha de Trump, e interagindo de forma descontraída com o presidente eleito. Musk usava uma camiseta com um “X” estampado e um blazer preto.

Não é a primeira vez que Trump recebe o bilionário em sua mansão. Durante transição presidencial, Musk tem passado bastante tempo em Mar-a-Lago com o republicano. “Ele gosta deste lugar. Não consigo tirá-lo daqui. Ele simplesmente gosta deste lugar”, disse Trump sobre Musk no baile de gala do America First Policy Institute, um centro de pesquisas que foi criado para promover a candidatura presidencial do empresário, que ocorreu em sua residência-barra-resort na Flórida.

Trump escolheu Musk para chefiar o novo Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, cargo que será criado pelo futuro mandatário quando assumir a Casa Branca em 20 de janeiro do ano que vem.

O jantar com Musk ocorreu um dia após o presidente eleito dos EUA receber Mark Zuckerberg, chefe da Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, também em Mar-a-Lago para discutir a futura administração do país. Embora o empresário do setor das big techs e o republicano tenham batido cabeças no passado, a postura pró-negócios de Trump e contrária à regulamentação das redes sociais pode beneficiar Zuckerberg.