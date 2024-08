Morre a pessoa mais velha do mundo, a espanhola María Branyas, aos 117 anos

A espanhola María Branyas Morera, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo pelo Guinness World Records, morreu aos 117 anos, informou sua família nesta terça-feira, 20.

“Maria Branyas nos deixou. Ela morreu como desejava: dormindo, em paz e sem dor”, escreveu sua família em sua conta no X, antigo Twitter.

Um dia antes de sua morte, a espanhola relatou que estava se sentindo “fraca” em uma publicação no X. “A hora está chegando. Não chore, eu não gosto de lágrimas. E acima de tudo não sofra por mim. Você me conhece, onde quer que eu vá serei feliz, pois de alguma forma sempre levarei você comigo.”

“I quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant d'amor” (Tagore).

Em sento feble. S’acosta l’hora. No ploreu, no m’agraden les llàgrimes. I sobre tot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allà on vagi serè feliç, doncs d'alguna manera us portaré sempre amb mi. — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 19, 2024

Recorde mundial

María Branyas se tornou a pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2023, após a morte da freira francesa Lucile Randon aos 118 anos. Ela testemunhou a Guerra Civil Espanhola, as duas guerras mundiais, a pandemia de gripe de 1918 e a pandemia de Covid-19, quando foi infectada pelo vírus aos 113 anos, mas se recuperou bem.

Com a morte de Maria Branyas, a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, se tornou a pessoa mais velha do mundo, de acordo com o US Gerontology Research Group (GRG), associação baseada na Universidade da Califórnia.

Branyas nasceu em 4 de março de 1907 na Califórnia, nos Estados Unidos, e se mudou aos oito anos com sua família espanhola para a região da Catalunha, no noroeste da Espanha, onde permaneceu deste então.

A “superidosa” passou seus últimos 20 anos de vida na casa de repouso Santa Maria del Tura, na cidade de Olot. Ela deixa três filhos, 11 netos e 13 bisnetos.