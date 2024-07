‘Monstro’: Melania e filhos de Trump se manifestam sobre atentado

Em uma rara declaração pública, Melania Trump comentou o ataque a tiros a Donald Trump, que aconteceu neste sábado, 13, na Pensilvânia. Em mensagem postada no X (antigo Twitter), a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos classificou o atirador Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, como um “monstro” que via o republicano apenas como “uma máquina política desumana” e que, por isso, sua vida e a de seu filho Barron “ficaram à beira de uma mudança devastadora por conta daquela bala violenta que atingiria meu marido”.

Na postagem, a ex-primeira-dama ainda presta condolências à família da vítima que morreu, além do atirador, no que ela descreveu como “ato hediondo”, diz estar ao lado de seus “compatriotas americanos” e agradece o apoio de “todo o universo político”

“Não vamos esquecer que opiniões diferentes, políticas e jogos políticos são inferiores ao amor”, afirmou Melania, acrescentando. “Vamos lembrar que, quando chegar a hora de olhar além da esquerda e da direita, além do vermelho e do azul, todos nós viemos de famílias com paixão para lutar por uma vida melhor juntos.”

Manifesto dos filhos

Os outros quatro filhos de Donald Trump também usaram as redes sociais para se manifestarem contra o ataque que feriu seu pai na cidade Butler e é investigado como tentativa de assassinato.

O primeiro a comentar foi Donald Trump Jr, também no X: “Ele nunca vai parar de lutar para salvar a América”, escreveu ele na legenda de uma foto do pai com sangue no rosto e punho erguido, enquanto era cercado de agentes do Serviço Secreto.

Eric Trump seguiu os passos do irmão mais velho e com a mesma imagem, na mesma rede social, postou: “Este é o lutador que a América precisa!”

Já a filha mais famosa do ex-presidente, Ivanka Trump, preferiu não evidenciar nenhuma imagem. Ela agradeceu o amor e as orações pelo pai. “Obrigada pelo seu amor e orações por meu pai e pelas outras vítimas da violência sem sentido de hoje em Butler, Pensilvânia. Sou grata ao Serviço Secreto e a todos os outros policiais por suas ações rápidas e decisivas hoje. Continuo a orar por nosso país.”

Por fim, Tiffany Trump também fez seu manifesto, ressaltando a questão da violência política, que segundo ela, “nunca é a resposta”. Na mensagem, ela diz: “a demonstração de amor e apoio ao meu pai é profundamente apreciada. Obrigada, Deus, por manter meu pai vivo. Deus abençoe o serviço secreto e a polícia que intervieram destemidamente. Por favor, inclua as famílias das vítimas em suas orações. Como você viu hoje, meu pai é um lutador e continuará a lutar por você e pelos EUA.”