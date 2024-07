Mísseis da Rússia contra Kiev atingem maior hospital infantil da Ucrânia

Uma série de ataques de mísseis lançados pela Rússia atingiu alvos em cidades de toda a Ucrânia nesta segunda-feira, 8, incluindo um hospital infantil em Kiev, de acordo com o Ministério do Interior ucraniano. Ao menos 29 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas.

Além da capital, cidades como Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk e Kramatorsk também foram atingidas, de acordo com autoridades locais. Entre os edifícios atingidos estava o hospital Okhmatdyt de Kiev, o maior centro médico infantil da Ucrânia, que tem sido crucial no apoio a algumas das crianças mais doentes de todo o país.

Autoridades da cidade de Kiev afirmam que, dos 29 mortos, sete foram na capital, além de 25 feridos. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que o ataque foi um dos mais pesados ​​desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Em Kryviy Rih, cidade natal de Zelensky, 10 pessoas morreram e 31 ficaram feridas, disse o prefeito Oleksandr Vilkul.

Vídeos publicados nas redes sociais do presidente Volodymyr Zelensky mostram voluntários, policiais e membros de equipes de resgate vasculhando escombros enquanto fumaça sai do centro médico. Em uma foto, também publicada pelo presidente, é possível ver uma criança ensanguentada, enrolada por um lençol hospitalar.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024