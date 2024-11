Ministro dos Emirados Árabes elogia G20 e fala em ‘amizade forte’ com Lula

O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed Al Sayegh, disse nesta terça-feira, 19, que a cúpula dos líderes do G20, no Rio de Janeiro, foi “muito produtiva” e que há grandes expectativas para a COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudança do Clima, em Belém. Segundo o ministro, o encontro climático da ONU será “simbólico”, por ser realizado numa das cidades da Floresta Amazônica, e que será um “importante momento para o Brasil dialogar”.

No Copacabana Palace, na Zona Sul carioca, onde esteve hospedada a delegação emiradense, o ministro relembrou os feitos da COP28, ocorrida em Dubai no ano passado, afirmando que os Emirados trabalharam para formar um consenso na reunião. Ele também informou que o país ofereceu suporte à COP29, em curso na cidade de Baku, no Azerbaijão. A conferência se estende até o dia 22, mas tem sido marcada por negociações estagnadas.

No campo da diplomacia, Al Sayegh definiu a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma “amizade forte”. Ele elogiou os esforços da presidência brasileira no G20 e reiterou que os Emirados apoiam as metas estabelecidas por Brasília, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ele relembrou que os Emirados Árabes Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Em 2023, o intercâmbio cultural entre os países rendeu 4,3 bilhões de dólares (cerca de 21 bilhões de reais na cotação da época).

+ Em crescimento, aviação já representa um quarto da economia de Dubai, mostra estudo

O ministro definiu o último ano como um “dos melhores de negócios” para os Emirados, que buscam diversificar sua economia, impulsionar o uso de energia renovável e proporcionar “oportunidades de pessoa para pessoa”, referindo-se a negócios. A declaração final do G20 abordou o uso de fontes de energias não poluentes, assumindo o compromisso de “acelerar transições energéticas limpas, sustentáveis, justas, acessíveis e inclusivas, em linha com o ODS 7 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU), o Acordo de Paris e o resultado do GST1″, que foi firmado na COP28.

Além disso, Al Sayegh reforçou o interesse emiradense em negociar com o Mercosul, principal bloco econômico da América do Sul. Ele disse que o país está “otimista” sobre as deliberações do acordo de livre-comércio. As tratativas tiveram início em julho deste ano, em Assunção, a capital do Paraguai. Na ocasião, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços destacou que as negociações “reforçam a orientação do governo de expandir a rede de acordos comerciais do bloco sul-americano, gerando mais oportunidades para as empresas exportadoras brasileiras”.