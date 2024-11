Meloni ganha boneco de Milei com motosserra em bilateral em Buenos Aires

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu um curioso presente nesta quinta-feira, 21, do presidente da Argentina, Javier Milei: um pequeno boneco do líder ultradireitista segurando uma motosserra, o famigerado nome que ele deu ao seu plano de governo que tem como marca cortes drásticos nos gastos públicos. O “mini Milei” foi entregue à italiana durante uma bilateral na Casa Rosada, em Buenos Aires.

O encontro ocorreu poucos dias após a cúpula dos líderes do G20, grupo que reúne as vinte maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro. Um trecho do discurso de Milei, ao lado de Meloni, foi publicado nas redes sociais do partido do líder argentino, A Liberdade Avança. Nele, o economista critica o discurso woke — termo que se refere à onda progressista que tem intenção de combater injustiças e promover maior diversidade e valorização de minorias, mas pela propensão à radicalização virou conveniente saco de pancadas da direita.

“Diante da doença da alma, que é o vírus woke, nós pedimos a restauração do bom senso e o retorno aos valores que são compartilhados pela grande maioria dos cidadãos do mundo ocidental, valores que – diga-se de passagem – em grande medida foram forjados na Roma Antiga”, disse Milei ao lado da italiana de extrema direita, cujo partido Irmãos da Itália tem raízes no movimento neofascista.

+ Lula, Sheinbaum, Petro e Boric tiram foto da ‘América Latina unida’, mas ignoram Milei

‘Trevas no Ocidente’

Além disso, o presidente defendeu a criação de uma “aliança de nações livres”, que incluiria Itália, Argentina, Estados Unidos e Israel. Ele alegou que o “Ocidente está sob um manto de trevas” e que ele e Meloni foram “eleitos para liderar os destinos de nossos países, para abordar com coragem, verdade e sem rodeios o problema central de cada uma de nossas nações”.

Continua após a publicidade

“No meu caso, acabar com a inflação galopante e a miséria profunda que décadas de coletivismo deixaram na Argentina. No caso da primeira-ministra Meloni, dar uma resposta contundente ao problema da imigração descontrolada e suas consequências para a segurança cidadã”, acrescentou Milei, também ultraconservador na questão imigratória.

Meloni, por sua vez, afirmou que os dois “lutam para defender a liberdade ocidental” e anunciou que ambos os países aceitaram “elaborar em conjunto um plano de ação Itália-Argentina 2025-2030”. Na reunião, ela também reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela, condenando como falso o triunfo do presidente Nicolás Maduro nas eleições de julho deste ano.

No X, antigo Twitter, a primeira-ministra ultradireitista aproveitou para agradecer a Milei e aos argentinos pela “calorosa hospitalidade” e definiu o encontro como uma “oportunidade preciosa para fortalecer o vínculo entre as nossas nações e partilhar uma visão comum de liberdade, soberania e progresso”. A publicação foi acompanhada de um vídeo, no qual Milei e Meloni aparecem em plena sintonia, com sorrisos e abraços.