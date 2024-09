Mega incêndio florestal próximo a Los Angeles provoca fuga de milhares

Um incêndio florestal próximo a Los Angeles está forçando milhares a fugirem de suas casas em meio a uma onda de calor intensa que já persiste há vários dias na Califórnia. Segundo o Serviço Florestal dos EUA, apenas 3% do incêndio está controlado, colocando em risco mais de 36.000 estruturas, incluindo casas, prédios e estabelecimentos comerciais. As autoridades, que declararam situação de emergência no sábado à noite, emitiram ordens de evacuação para Running Springs, Arrowbear Lake, áreas a leste da Highway 330 e outras regiões.

O incêndio Line, que começou na última quinta-feira, 4, queimou descontroladamente a região ao longo da Floresta Nacional de San Bernardino, cerca de 105 km a leste de Los Angeles. Na manhã desta segunda-feira, 9, o fogo havia consumido mais de 21.000 acres de vegetação, deixando uma densa nuvem de fumaça.

No norte da Califórnia, os bombeiros conseguiram conter um incêndio menor, mas de rápida propagação, que teve início no domingo, 8, e queimou pelo menos 30 casas e prédios comerciais e destruiu de 40 a 50 veículos. O incêndio Boyles de 76 acres, que estava pelo menos 40% contido na manhã de segunda-feira, deslocou cerca de 4.000 pessoas ao redor de Clearlake.

Em todo o estado, os bombeiros enfrentam a expectativa de temperaturas cada vez mais intensas. As tempestades, com ventos fortes, estão complicando ainda mais o combate ao incêndio em Los Angeles, onde os termômetros já marcaram mais de 43°C.

Brent Pascua, chefe do batalhão dos bombeiros disse que os helicópteros de lançamento de água foram mobilizados novamente na noite passada, “esperamos ver progressos na contenção do fogo em breve.” Três bombeiros ficaram feridos durante as operações.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, o incêndio na Califórnia queimou tanto no sábado, 7, que criou seus próprios sistemas climáticos de nuvens pirocúmulos, semelhantes a tempestades, que podem criar condições mais desafiadoras, como rajadas de vento e raios.