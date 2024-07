Médico de Gaza acusa Israel de ‘tortura’ após ser libertado de prisão

O diretor do maior hospital de Gaza, Mohammed Abu Salmiya, que foi preso por Israel em novembro, alegou nesta terça-feira, 2, que sofreu tortura física e psicológica durante seus sete meses preso. O médico à frente do complexo hospitalar Al-Shifa foi libertado na véspera, juntamente com outros 50 palestinos detidos na Faixa de Gaza.

Abu Salmiya afirmou que os presos sofreram “tortura severa” e foram completamente privados de tratamento médico.

“Eles amputaram os pés de vários prisioneiros, aqueles que sofrem de sintomas de diabetes, devido à falta de tratamento médico para eles”, disse o médico. “Meu dedo mindinho foi quebrado. Fui repetidamente submetido a pancadas na cabeça, causando diversos sangramentos. Havia tortura quase diariamente nas prisões israelenses”, acrescentou.

Abu Salmiya foi preso enquanto deixava Al-Shifa em um veiculo da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante o primeiro de dois ataques israelenses ao complexo médico na Cidade de Gaza. O exército israelense alegou na época que o diretor do hospital precisava ser interrogado “após evidências de que o Hospital Al-Shifa, sob sua gestão direta, serviu como um centro de comando e controle do Hamas.”

Outros palestinos detidos também relataram tortura contra os prisioneiros, superlotação de celas, bem como escassez de comida e de medicamentos nos centros de detenção israelenses.

“Eles nos mostravam fotos dos corpos de nossos parentes, fotos de nossas famílias e filhos… e diziam: ‘Olhem para seus filhos, nós os matamos.’ Eles nos mostravam fotos de nossas esposas, nossas irmãs, e nos diziam que eles as tinham levado e feito isso e aquilo com elas”, disse o detento libertado Faraj Attiyeh Al-Saman à emissora americana CNN.

O Serviço Prisional Israelense negou as acusações de Abu Salmiya, afirmando que “todos os prisioneiros são detidos de acordo com a lei”. “Todos os direitos básicos exigidos são totalmente aplicados por guardas prisionais profissionalmente treinados”, disse um porta-voz do serviço prisional à CNN, acrescentando que eles têm o direito de registrar uma queixa que será examinada pelas autoridades oficiais.

Protestos israelenses

A libertação dos detidos palestinos provocou protestos em Israel e foi condenada por políticos e pelas famílias dos reféns capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro do ano passado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou uma “investigação imediata sobre o assunto” após a libertação, alegando que a decisão foi tomada de forma independente por autoridades de segurança “com base em suas considerações profissionais”.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, descreveu a libertação de Abu Salmiya e de “outros dezenas de terroristas” como uma “negligência à segurança”.

O ex-ministro da Defesa Benny Gantz, que renunciou ao seu cargo no gabinete de guerra no mês passado, também condenou a libertação, afirmando que “quem tomou essa decisão não teve bom senso e deveria ser demitido hoje”.