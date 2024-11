A tradicional fabricante de brinquedos Mattel se desculpou neste fim de semana após imprimir erroneamente o link de um site pornográfico em embalagens de bonecas promovendo o filme Wicked, que estreou em 3 de novembro e chega nos cinemas de grande parte do mundo no final deste mês.

“A Mattel foi informada sobre um erro de impressão na embalagem das bonecas da coleção Mattel Wicked, vendidas principalmente nos EUA, que pretendiam direcionar os consumidores para a página oficial WickedMovie.com”, disse a empresa em um comunicado. “Lamentamos profundamente esse erro deplorável e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso.”

Em vez de direcionar os consumidores para o site oficial da adaptação cinematográfica do musical vencedor do Tony Award, o endereço colocado na embalagem leva a um site de conteúdos pornográficos que exige que os usuários tenham ao menos 18 anos para acessar.

“Os pais estão avisados ​​de que o site incorreto e com erro de impressão não é apropriado para crianças”, afirmou a Mattel, aconselhando os consumidores que já adquiriram o produto a descartar a embalagem ou ocultar o link.

Continua após a publicidade

Em cartaz na Broadway desde 2003, “Wicked” ganhou agora uma adaptação de duas partes estrelada pela cantora Ariana Grande e pela atriz Cynthia Erivo. A história é uma releitura de “O Mágico de Oz” e revela as origens da Bruxa Má do Oeste e da Bruxa Boa do Sul.

A primeira parte do filme estreia nos cinemas brasileiros em 21 de novembro e o segundo filme é esperado para novembro de 2025.