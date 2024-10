Maioria dos eleitores acha que Trump não aceitará derrota se perder eleição

Uma pesquisa conduzida pela Universidade George Mason e pelo jornal americano The Washington Post descobriu que a maioria dos eleitores dos sete estados-chave para as eleições nos Estados Unidos deste ano, os chamados swing states — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte —, acredita que o ex-presidente Donald Trump não aceitará uma eventual derrota na próxima terça-feira, 5 de novembro. O estudo revela que menos eleitores pensam o mesmo sobre a vice-presidente americana, a democrata Kamala Harris.

O estudo, que abrangeu mais de 5 mil eleitores, foi realizado nas duas primeiras semanas de outubro, à medida que a tensão eleitoral aumenta. Cerca de 57% dos entrevistados manifestaram preocupação com a possibilidade dos apoiadores de Trump agirem de maneira violenta caso ele perca. Em contraste, apenas 31% temem episódios de violência se Harris vencer.

Essas percepções refletem as posturas públicas divergentes dos candidatos em relação ao processo eleitoral. Enquanto Harris expressa confiança na democracia, Trump tem alimentado alegações infundadas de fraude eleitoral, frequentemente sugere que sua derrota só seria aceitável se a votação fosse “livre e justa” e repete o slogan “too big to rig” em comícios, pedindo que seus eleitores lhe deem uma margem de vitória “tão grande que não pode ser fraudada”. As declarações levantam temores de que a invasão de 2021 ao Capitólio, sede do Congresso, possa se repetir.

Idiossincrasias do eleitorado

A pesquisa também indica que, supreendentemente, Trump é visto como o candidato mais confiável para proteger a democracia, com 43% dos eleitores preferindo sua liderança em comparação a 40% para Harris.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, 45% dos eleitores em estados indecisos acreditam que Trump tentaria governar de forma autoritária, em comparação a 19% que têm essa preocupação em relação a Harris. No entanto, 81% dos entrevistados (incluindo 73% dos apoiadores de Harris) se mostraram otimistas quanto ao papel do Congresso ou da Suprema Corte em impedir abusos de poder.

Faltando apenas uma semana para a eleição presidencial nos Estados Unidos, as pesquisas que medem a intenção de voto dos eleitores apontam um cenário acirrado na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump, com empate técnico entre os candidatos.