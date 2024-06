Lula diz torcer por democracia na Bolívia e que ‘golpe nunca deu certo’

Segundo ele, já foi feito m pedido para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se comunique com o embaixador brasileiro na Bolívia.

Membros das Forças Armadas da Bolívia tomaram a Praça Murillo, onde fica a sede do governo, em La Paz, e um veículo blindado avançou pela entrada do Palácio Presidencial, seguido por soldados, de acordo com informações da agência de notícias Reuters.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou nas redes sociais um possível golpe militar no país, assim que as primeiras tropas e tanques chegaram à sede do governo.

“Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, disse ele em sua conta no X, antigo Twitter.

Em discurso à TV local, o general Juan José Zúñiga, destituído do cargo de chefe do Exército na terça-feira, disse que “os três chefes das Forças Armadas vieram expressar a nossa consternação. Haverá um novo gabinete de ministros, certamente as coisas vão mudar, mas o nosso país não pode continuar assim”.

Segundo ele, a “mobilização de todas as unidades militares” busca expressar descontentamento “com a situação do país”. Zúñiga teria chegado à sede do governo num tanque e armado, informam os jornais bolivianos. Nas redes sociais, circulam vídeos de soldados e da Polícia Militar marchando pelas ruas da capital.