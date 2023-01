Lula chega à Casa Rosada para reunião com Fernández

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Casa Rosada nesta segunda-feira, 23, para se reunir com o presidente argentino e aliado, Alberto Fernández.

Acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, Lula chegou de carro à sede do governo argentino, onde foi recebido na entrada por Fernández e sua esposa, Fabiola Yáñez.

Os casais posaram para fotos antes de os mandatários seguirem para sua reunião bilateral. Ao fim do encontro, farão declarações à imprensa.

🔴El presidente de Brasil, Lula da Silva fue recibido en Casa Rosada por Alberto Fernández y la Primera Dama 📌La visita se da en el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (#Celac) pic.twitter.com/vD4EnYmJp8 — IP noticias (@_IPNoticias) January 23, 2023

O encontro marca uma nova fase da relação entre os dois países, abalada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que procurava se manter distante do mandatário vizinho por falta de alinhamento ideológico.

Com a visita a Buenos Aires, Lula retoma a tradição da diplomacia brasileira de a Argentina ser o primeiro destino dos presidentes após chegarem ao Palácio do Planalto. O petista terá como foco principal reaproximar a agenda econômica entre os dois países.

Lula e Fernández assinarão um acordo de cooperação logística e de desenvolvimento nas áreas de ciência e tecnologia voltada à Antártida, onde o Brasil mantém uma base militar. Segundo a equipe de chancelaria de Lula, a Argentina é a base para a integração do Brasil com a América Latina – prioridade de política externa do novo governo.

O presidente brasileiro vai reencontrar a Argentina numa situação difícil, num cenário de instabilidade política e econômica. Maior parceiro comercial do Brasil no Mercosul, o país registrou no ano passado uma inflação anual de 94,8%, a maior em 32 anos.