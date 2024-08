Lisboa treme após terremoto de magnitude 5,3 atingir Portugal; veja vídeos

Um terremoto com magnitude estimada de 5,3 atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, de acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos e o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo. Os choques foram mais intensos nas áreas de Sines, Lisboa e Setúbal, com relatos nas redes sociais de que os tremores foram sentidos também no Porto, e até mesmo na Espanha e Marrocos.

O terremoto foi registrado às 5h11 do horário local (1h11 em Brasília), com epicentro 58 quilômetros a oeste de Sines, em alto mar, e a uma profundidade de 21 quilômetros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O tremor atingiu águas 7,7 km a sudeste da capital, Lisboa, e 74 km a sudoeste de Setúbal.

“Recebemos muitos telefonemas, principalmente de pessoas que queriam saber o que estava acontecendo e o que deveriam fazer”, disse o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo Miranda, não foram registradas vítimas nem danos significativos. “Só temos informações neste momento sobre uma situação em uma rua de Sesimbra, na qual possíveis rachaduras em edifícios estão sendo avaliadas”, acrescentou ele.

Em um comunicado emitido na manhã de segunda-feira, o governo português disse estar “em estreita coordenação com todos os serviços relevantes” após o terremoto. O texto também enfatizou não haver registro de danos humanos ou materiais, apelando à população para manter a calma e seguir as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A rapariga se maquiando quando o terremoto começou em Lisboa #Sismo pic.twitter.com/kFsxB5Z3y3 — Patrik Gabriel Molinari 𝕏 (@Patrikson_Moli) August 26, 2024

O terremoto não foi grande o suficiente para criar um tsunami na costa leste dos Estados Unidos ou na Europa.

Mais de 2 mil pessoas relataram terem sentido o terremoto usando a ferramenta “Did you feel it?” do Instituto Geofísico dos Estados Unidos.

Embora não tenha havido atividade sísmica recente em Portugal, o país, especialmente sua região sul e os Açores, está localizado perto da fronteira entre as placas tectônicas da Eurásia e da África. Esse posicionamento torna a área suscetível a abalos, incluindo terremotos.

Video da força do sismo em Sesimbra, a 40 Km de Lisboa… pic.twitter.com/J0H4cJ6DW2 — Cianurosex (@cianurosex) August 26, 2024

O país sofre com sucessivos tremores menores, abaixo de magnitude 3 na escala Richter, a cada ano, que geralmente sequer são sentidos pela população. Terremotos com magnitudes entre 3 e 5 são menos comuns, mas ainda ocorrem regularmente. Esses geralmente podem ser sentidos e têm capacidade de causar danos menores.

O abalo desta segunda-feira foi o mais forte a atingir o país desde 2009, quando um terremoto de magnitude 5,6 chacoalhou a costa sul.

Um dos piores terremotos já registrados no país, com uma magnitude estimada entre 8,5 e 9, ocorreu em 1755. Conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa, ele matou pelo menos 50 mil pessoas, incluindo cerca de 10 mil no Marrocos.