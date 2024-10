Líder supremo do Irã diz que Israel “vai se arrepender” de seus atos

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, que apoia o Hezbollah, fez uma forte condenação às ações de Israel no Líbano neste sábado, 28, particularmente condenando o “assassinato em massa de mulheres e crianças”. Ele alertou que Israel “se arrependerá” de suas recentes operações militares no país.

Segundo a Reuters, Khamenei disse que é obrigação de todo muçulmano apoiar o povo do Líbano e o Hezbollah “com quaisquer meios que tenham” e ajudar a confrontar o “regime usurpador, opressivo e perverso” de Israel.

Os comentários de Khamenei foram transmitidos pelo canal estatal iraniano Al-Alam em resposta após Israel dizer que suas forças mataram o Secretário-Geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo na sexta-feira, 28.

“A matança de pessoas indefesas no Líbano mais uma vez prova a miopia e a tolice dos líderes do regime israelense”, disse Khamenei, acrescentando que Israel falhou em aprender com sua guerra prolongada na Faixa de Gaza.

O líder supremo do Irã foi transferido para um local seguro dentro do país, com medidas de segurança reforçadas, disseram à Reuters duas autoridades regionais informadas por Teerã.