Ladrões invadem Castelo de Windsor, onde mora rei Charles, e levam dois veículos reais

Criminosos entraram no Castelo de Windsor, residência do rei Charles III, e roubaram dois veículos, confirmou a polícia de Thames Valley à emissora americana CNN nesta segunda-feira, 18. O incidente ocorreu em 13 de outubro, por volta de 23h45 no horário local (20h45 em Brasília), numa grave brecha de segurança da monarquia britânica. As investigações ainda estão em curso e, até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a polícia, os suspeitos “fugiram com uma picape Izuzu preta e um quadriciclo vermelho” após entrarem em um celeiro na Shaw Farm, uma fazenda no perímetro de Windsor. O jornal britânico The Sun afirmou que dois homens estiveram envolvidos na trama. Mascarados, eles escalaram uma cerca de quase dois metros e depois usaram um caminhão roubado para arrombar o portão de segurança, conseguindo fugir do local.

Uma fonte disse ao The Sun que os suspeitos “teriam que saber que os veículos estavam armazenados lá antes de invadirem e saber qual seria o melhor momento para sair e escapar sem serem pegos”. O rei e a rainha consorte, Camilla, não estavam no castelo na data. Charles estava na Escócia e só retornou a Londres no dia seguinte ao roubo relatado.

Perto de William e Kate

Acredita-se que o príncipe William, sua esposa, Kate Middleton, e seus três filhos, George, Charlotte e Louis, estavam na Adelaide Cottage no momento do incidente. A residência, onde a família mora desde 2022, também está situada no terreno de Windsor e está a apenas cinco minutos de distância da fazenda onde ocorreu o roubo. William e Kate são frequentemente vistos usando a saída do portão destruído.

“A barreira precisou ser substituída porque estava muito danificada”, acrescentou a fonte ao The Sun. “Era uma noite de domingo em uma semana escolar, então os jovens príncipes e princesas estariam acomodados na cama no Adelaide Cottage, logo ali na esquina, mas ainda no terreno.”

Não é a primeira vez que é relatada uma invasão no Castelo de Windsor. No Natal de 2021, Jaswant Singh Chail, de 19 anos, entrou no terreno real armado com uma besta, na tentativa de assassinar a rainha Elizabeth II. Ele foi contido e condenado a nove anos de prisão em 2023. O episódio levantou questionamentos sobre a capacidade de segurança da palácio.