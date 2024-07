Kremlin diz que ‘o mundo inteiro’ notou gafes de Biden na cúpula da Otan

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta sexta-feira, 12, que o mundo inteiro percebeu as gafes e os deslizes verbais do presidente americano, Joe Biden, durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que terminou na véspera. O governo russo também considerou que a maneira como o chefe da Casa Branca falou sobre o líder russo, Vladimir Putin, era inaceitável.

Os comentários ácidos vieram depois de Biden se embananar, na noite de quinta-feira 11, e apresentar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como “presidente Putin”, antes de se corrigir rapidamente. Em outro deslize, Biden confundiu os nomes de Kamala Harris, sua vice-presidente, e de seu oponente eleitoral, Donald Trump.

“Percebemos que o mundo inteiro prestou atenção ao que aconteceu. Está claro que foram lapsos de linguagem”, disse Peskov em briefing diário a jornalistas. “É compreensível que provavelmente tenham recebido uma ressonância tão ampla, dado o contexto das discussões políticas internas que estamos testemunhando agora nos Estados Unidos, mas isso não é o nosso tema, é um tema interno deles”, completou.

O desempenho desastroso de Biden em um debate presidencial contra Trump no mês passado, bem como outros deslizes subsequentes, estimularam um debate intenso sobre sua aptidão, aos 81 anos, para concorrer à reeleição. Alguns membros do Partido Democrata pediram que ele desistisse da corrida.

Continua após a publicidade

Peskov disse que cabe aos eleitores dos Estados Unidos, e não à Rússia, determinar os candidatos presidenciais americanos, se afastando do assunto. Mas ele acrescentou que o Kremlin tomou nota do que chamou de “comentários desrespeitosos” que Biden fez contra Putin. Ele não especificou quais foram – mas o americano referiu-se ao russo na cúpula da Otan como “um louco assassino”.

“Continuamos a considerar um comportamento absolutamente inaceitável e inadmissível que um chefe de Estado faça comentários tão desrespeitosos sobre outros chefes de Estado. Refiro-me às suas observações sobre o presidente Putin”, disse Peskov.

No passado, o Kremlin já havia acusado Biden de fazer comentários impróprios sobre o líder russo. Biden concordou, em 2021, com a descrição de Putin por um entrevistador de TV como “um assassino” e, em fevereiro deste ano, chamou o líder do Kremlin de “filho da p**a maluco”.