Kim Jong-un presenteia Putin com dois cachorros de caça norte-coreanos

O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, presenteou seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, com dois cachorros de caça da raça norte-coreana Pungsan, após assinarem um pacto de defesa mútua, informou a mídia estatal KCNA nesta quinta-feira, 20. Imagens divulgadas pela agência mostram o momento em que as lideranças acariciaram os cães, atrás de uma cerca branca com rosas vermelhas, em Pyongyang.

A raça já foi considerada símbolo da Coreia do Norte, e os cães foram definidos pelo governo como “independentes, orgulhosos e incorruptíveis frente a agentes estrangeiros”. No encontro, Kim também alimentou cavalos enquanto Putin os afagava — o líder russo é conhecido por gostar de animais, já tendo sido fotografado com cães e com um filhote de onça.

PRESENTE PARA KIM

O ditador norte-coreano não ficou de mãos vazias, tendo ganhado de Putin, por sua vez, uma limusine Aurus Senat, de estilo retrô. O modelo é o carro oficial do governo russo. O presente foi um repeteco do ano passado, quando o chefe do Kremlin deu a primeira Aurus a Kim, um conhecido colecionador de carros, poucos meses depois de um encontro na cúpula no Extremo Oriente da Rússia.

ACORDO DE DEFESA

A parceria russo-coreana também foi evidenciada com a assinatura de um acordo abrangente na quarta-feira, 19. O site do Kremlin indica que o tratado inclui “cooperação na área da saúde, educação médica e ciência”, além de um pacto de defesa mútua caso um dos países seja atacado por terceiros. Putin disse que os norte-coreanos têm o direito de se defender e que “a Federação Russa não exclui a cooperação técnico-militar com a República Popular Democrática da Coreia (nome oficial do país)“.

“O acordo de parceria abrangente assinado hoje prevê, entre outras coisas, assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes deste acordo”, acrescentou o chefe do Kremlin, em sua primeira visita à Coreia do Norte em 24 anos.

Na coletiva de imprensa pós-assinatura, Kim descreveu Putin como “o amigo mais querido do povo coreano” e disse que está “ao lado dos camaradas russos – os nossos mais honestos amigos e camaradas”. O presidente russo, por sua vez, aproveitou o espaço para destacar que bloqueios econômicos que ambas as nações sofrem – a Coreia do Norte por investir em armas nucleares e a Rússia devido à guerra na Ucrânia – seriam “politicamente motivados”.