Kamala discute identidade racial e maconha em podcast de ex-jogadores da NBA

Em um esforço para se conectar com novos eleitores e mostrar uma imagem mais pop, a vice-presidente Kamala Harris foi a convidada do episódio mais recente do podcast “All the Smoke”, apresentado pelos ex-jogadores da NBA Stephen Jackson e Matt Barnes. No episódio, que foi ao ar nesta segunda-feira, 30, a candidata democrata à Casa Branca debate identidade racial, saúde mental e até legalização da maconha.

Enquanto as pesquisas mostram um apoio significativo do público masculino ao ex-presidente Donald Trump, o candidato republicano na corrida à Presidência, a participação de Kamala no podcast reflete a estratégia de sua campanha para engajar mais homens, especialmente os negros.

De acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada entre 21 e 28 de agosto, 41% dos homens entrevistados afirmaram que votariam em Harris se a eleição fosse hoje, enquanto 47% declararam apoio a Trump. Apesar de sair atrás no plano geral, aproximadamente dois terços dos homens negros ainda se posicionam ao lado da vice-presidente.

Durante a entrevista, Barnes mencionou os comentários confusos de Trump sobre a identidade racial de Kamala e questionou como ela lida com pessoas que “questionam a essência de quem você é”.

“Tenho muita clareza sobre quem sou. Se outra pessoa não tem, isso é um problema dela, não meu”, respondeu a vice-presidente, filha de uma indiana e um jamaicano.

Kamala também reiterou seu posicionamento sobre a descriminalização da cannabis, enfatizando os efeitos desproporcionais da criminalização sobre as comunidades negras. “Sabemos historicamente o que isso significou e quem acabou na prisão”, afirmou.

Além de discutir a cannabis, Harris abordou o estigma relacionado à busca de ajuda para a saúde mental. Ela compartilhou suas próprias práticas para manter o equilíbrio mental, que incluem exercícios diários, cozinhar e evitar a leitura de comentários nas redes sociais.

“Acho que a questão da saúde mental é provavelmente uma das maiores falhas de política pública em nosso país. Agimos como se o corpo começasse do pescoço para baixo, em vez de reconhecer que precisamos de cuidados também do pescoço para cima”, disse.

A vice-presidente revelou que enfrentou dificuldades para dormir logo após o presidente Joe Biden ter desistido da corrida presidencial e apoiá-la como candidata democrata, pois tudo aconteceu “muito, muito rápido”. Em uma dessas manhãs de insônia, ela se levantou antes de todos e decidiu cozinhar. “Simplesmente me levantei, peguei um porco assado e comecei a mariná-lo”, contou.