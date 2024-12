Jovem é presa após briga em festa de Natal de funcionários do Palácio de Buckingham

Uma empregada doméstica do Palácio de Buckingham foi presa na terça-feira 10 numa briga durante uma festa de Natal de funcionários da monarquia britânica num bar em Victoria, no centro de Londres, capital da Inglaterra. A mulher de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi detida sob suspeita de agressão comum, dano criminal, desordem e embriaguez, informou a Polícia Metropolitana à emissora americana CNN.

Informações do jornal britânico The Sun mostram que ela estava numa comemoração com ao menos 50 funcionários de Buckingham, um evento que não foi organizado pelo palácio. Às 21h21 no horário local (18h21 em Brasília), a polícia foi acionada após a mulher quebrar copos e tentar agredir um funcionário do bar.

“Ela começou a quebrar copos e a abusar dos nossos funcionários, então tivemos que chamar a polícia”, relatou uma testemunha ao Sun. “Eu nunca vi uma pessoa ficar tão louca durante uma noite fora. Ela estava em outro nível.”

Pronunciamento real

A acusada foi, então, presa e passou a noite por trás das grades, sendo liberada no dia seguinte com uma multa por desordem. Após o incidente, abriu-se uma investigação interna e a empregada pode ser alvo de uma medida disciplinar, como adiantou um porta-voz do Palácio de Buckingham à emissora britânica BBC.

“Estamos cientes de um incidente fora do local de trabalho envolvendo vários funcionários da Casa Real que haviam comparecido a uma recepção no início da noite no Palácio”, disse o porta-voz à BBC.

“Embora esta tenha sido uma reunião social informal, não uma festa oficial de Natal do Palácio, os fatos serão totalmente investigados, com um processo disciplinar robusto seguido em relação a funcionários individuais e as medidas apropriadas tomadas”, acrescentou ele.

