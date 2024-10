Jimmy Carter se torna o primeiro ex-presidente dos EUA a completar 100 anos

O 39º presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, completou 100 anos nesta terça-feira, 1º de outubro, se tornando o primeiro ex-presidente americano a alcançar essa marca.

O democrata, que ocupou o cargo mais alto da Casa Branca entre 1977 e 1981, celebrará o centenário na casa onde está sob cuidados paliativos desde fevereiro de 2023 em sua cidade natal Plains, na Geórgia.

Durante seu mandato como presidente, Carter criou o Departamento de Educação, reforçou o sistema de Previdência Social e nomeou números recordes de mulheres, negros e latinos para empregos no governo.

Ele foi visto em público pela última vez no funeral de sua esposa Rosalynn Carter, que faleceu em novembro de 2023. Jimmy e Rosalynn foram casados por 77 anos.

Carter se tornou o ex-presidente americano mais longevo em 22 de março de 2019, quando ultrapassou a expectativa de vida de George HW Bush de 94 anos e 171 dias.

Continua após a publicidade

Trabalho humanitário

Desde que deixou a presidência aos 56 anos em meio a críticas sobre sua gestão da crise dos reféns no Irã, Carter se dedicou a construir casas para famílias carentes, participou de missões de paz em Cuba e no Oriente Médio, negociou a libertação de reféns, deu aulas, escreveu livros e ganhou prêmios Grammy.

Em 2022, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho humanitário na mediação de conflitos internacionais e pela defesa dos direitos humanos.

Aos 90 anos, Carter foi diagnosticado com câncer no cérebro e outros problemas de saúde, mas anunciou meses depois que, após o tratamento, o câncer havia desaparecido.

“Nem todo mundo tem 100 anos nesta Terra, e quando alguém tem, e quando usa esse tempo para fazer tanto bem para tantas pessoas, vale a pena comemorar”, disse Jason Carter, neto do ex-presidente, em uma entrevista à The Associated Press.

Continua após a publicidade

Homenagem de Biden

Em homenagem ao 100º aniversário de Carter, o presidente dos EUA, Joe Biden, publicou um vídeo no X, afirmando que o ex-presidente sempre foi “uma força moral para nossa nação e para o mundo”.

“Sua visão esperançosa de nosso país, seu compromisso com um mundo melhor e sua crença inabalável no poder da bondade humana continuam a ser uma luz orientadora para todos nós”, disse Biden, que foi um dos primeiros senadores a endossar a campanha presidencial de Carter em 1976.

Carter está “animado” para votar em Kamala Harrris nas eleições presidenciais de novembro, segundo seu neto. “Ele está esperançoso. E embora seu corpo possa estar fraco esta noite, seu espírito está mais forte do que nunca. Meu avô mal pode esperar para votar em Kamala Harris”, disse ele.