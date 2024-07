Itamaraty emite alerta de segurança para brasileiros na Venezuela

O Itamaraty divulgou na noite de segunda-feira 29 um alerta para brasileiros na Venezuela. O país sul-americano vive um cenário de tensão e incerteza depois do contestado pleito que reelegeu Nicolás Maduro no domingo.

Na nota, o Ministério das Relações Exteriores do governo Lula recomenda que, “em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela”, brasileiros residentes ou com viagem marcada para o país “acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações”.

O governo brasileiro ainda não reconheceu o resultado da eleição e aguarda a divulgação de dados da votação para se manifestar. A vitória de Maduro, com 51% dos votos, foi proclamada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão controlado pelo chavismo, e não é aceita pela oposição, que convocou protestos contra o presidente. Estados Unidos, União Europeia, Argentina, Chile e Uruguai, entre outros, não reconheceram o resultado.

Confira abaixo a nota completa do Itamaraty:

Em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações.

A Embaixada do Brasil em Caracas permanece atenta à situação das cidadãs e dos cidadãos brasileiros no país e disponibiliza, em caso de emergência envolvendo seus nacionais, o seu plantão consular, +58 414-3723337 (com whatsapp).

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.