Israel lança ataques na região do aeroporto de Beirute; sucessor do Hezbollah seria alvo

Israel lançou uma série de bombardeios nos arredores do aeroporto de Beirute, capital do Líbano, nesta quinta-feira, 3, informou a agência de notícias Reuters. As explosões tiveram início às 00h no horário local (18h em Brasília). Segundo a agência, os ataques são ainda mais intensos dos que os relatados na sexta-feira passada, quando o líder da milícia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto.

Acredita-se que Hashem Safieddine, suposto cotado para assumir a chefia do Hezbollah, tenha sido o alvo das explosões. O exército israelense também emitiu alertas de retirada para moradores de um prédio no bairro de Hadath. O porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, divulgou um mapa para que os civis se distanciem ao menos de 500 metros desta área.

Dados do Ministério da Saúde do Líbano indicam que 37 pessoas morreram e 151 ficaram feridas por investidas israelenses nas últimas 24 horas. Estima-se que o número de vítimas no território libanês supere a marca de 1.900 pessoas. Nas últimas semanas, Israel lançou os ataques aéreos mais intensos ​​contra o Líbano desde a guerra de 2006.

+ Israel faz três novos bombardeios no Líbano e mata genro de líder do Hezbollah na Síria

A instabilidade na região foi agravada há cerca de duas semanas, após uma série de pagers, principal forma de comunicação da milícia libanesa, e walkie-talkies explodirem no Líbano, em ataque atribuído ao governo israelense. Foi o estopim de meses de trocas de disparos, desde o início da guerra em Gaza, em outubro do ano passado, quando a milícia libanesa iniciou ataques em solidariedade ao povo palestino.

Continua após a publicidade

Em meio à escalada da violência em Beirute, as Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram a morte de Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi, chefe do grupo palestino Hamas encarregado por Tulcarém, cidade na Cisjordânia. Na véspera, Hassan Ja’far al-Qasir, genro de Nasrallah, foi morto em Damasco, na Síria.