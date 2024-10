Israel confirma morte de líder do Hamas Yahya Sinwar em ataque a Gaza

O governo de Israel confirmou a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, nesta quinta-feira (17), após operação militar na Faixa de Gaza.

“O assassino em massa Yahya Sinwar, responsável pelo massacre e atrocidades de 7 de outubro, foi morto hoje por soldados das Forças de Defesa de Israel”, disse o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, em comunicado.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que a morte ocorreu durante operação no sul de Gaza. “Após concluir o processo de identificação do corpo, pode-se confirmar que Yahya Sinwar foi eliminado”.

A notícia também foi publicada nas redes sociais da IDF.

https://x.com/IDF/status/1846957737487278263

O jornal Times of Israel divulgou uma mensagem de Katz enviada a dezenas de ministros das Relações Exteriores de todo o mundo.

No documento, Katz afirma ser a primeira fonte oficial de Israel a confirmar o assassinato do terrorista, apesar da identificação por DNA ainda estar sendo processada.

“Esta é uma grande conquista militar e moral para Israel e uma vitória para todo o mundo livre contra o eixo maligno do Islã radical liderado pelo Irã”, prossegue Katz na mensagem.

Ele afirma ainda que a morte de Sinwar “cria a possibilidade” de retirar os reféns imediatamente e de criar uma Gaza livre do Hamas e do controle iraniano.

“Israel precisa do seu apoio e assistência agora mais do que nunca para avançarmos juntos nestes objetivos”, afirma o ministro.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, elogiou os militares israelitas, a agência de inteligência Shin Bet e os serviços de segurança pelo assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar. Numa postagem para X, Herzog descreveu Sinwar como o “mentor” por trás dos ataques do Hamas de 7 de outubro a Israel e por ser “responsável por atos hediondos de terrorismo contra civis israelenses” durante anos. Ele acrescentou: Os seus esforços malignos foram dedicados ao terror, ao derramamento de sangue e à desestabilização do Médio Oriente.