Israel conduz ataques contra o Irã, e explosões são ouvidas em Teerã

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram na noite desta sexta-feira, 25 (madrugada de sábado no horário local), que estão conduzindo um ataque ao Irã. Em comunicado divulgado nas redes sociais, as FDI dizem fazer “ataques localizados” a alvos militares iranianos, em resposta a “meses de ataques contínuos do regime no Irã contra o Estado de Israel”. Várias explosões foram ouvidas a oeste de Teerã, a capital iraniana, segundo a agência de notícias local Tasnim.

“O regime no Irã e seus representantes na região têm atacado Israel implacavelmente desde 7 de outubro — em sete frentes — incluindo ataques diretos de solo iraniano”, diz a nota das FDI. “Como qualquer outro país soberano no mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder.”

As FDI dizem que suas “capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas” e que “fará o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel”.

Uma retaliação de Israel ao Irã era esperada desde o começo do mês, quando Teerã lançou um ataque com mais de 180 projéteis contra o país após as mortes dos líderes do Hezbollah e do Hamas. O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na ocasião que o Irã havia cometido um “grande erro” e que “pagaria por isso”.

O Irã é apontado como o principal financiador da milícia libanesa Hezbollah e tinha prometido retaliação após ataques que mataram Hassan Nasrallah, assim como outras autoridades do alto escalão do grupo.

Estados Unidos

Segundo a Fox News, a Casa Branca foi alertada sobre o ataque pouco antes dos bombardeios começarem. Em uma nota, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Sean Savett, afirmou os Estados Unidos não têm envolvimento no ataque e que a ofensiva de Israel é um “exercício de autodefesa e em resposta ao ataque de mísseis balísticos do Irã contra Israel em 1º de outubro”.