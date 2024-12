Israel bombardeia sul do Líbano após Hezbollah reivindicar autoria de ataque

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) realizaram uma série de bombardeios no sul do Líbano nesta segunda-feira, 2, em resposta ao lançamento de morteiros pelo Hezbollah na região do Monte Dov. Este foi o primeiro confronto direto entre Israel e a milícia libanesa desde o início de um cessar-fogo na última quarta-feira 27, mas autoridades dos Estados Unidos afirmaram que o acordo de trégua continua em vigor.

O ataque aéreo israelense resultou na morte de pelo menos duas pessoas, de acordo com as autoridades libanesas. Segundo as forças de Tel Aviv, a ofensiva foi direcionada contra veículos militares associados ao Hezbollah em Bekaa, área estratégica no sul do Líbano, conhecida pela presença da milícia. O exército de Israel confirmou a operação.

O Hezbollah justificou o lançamento de morteiros como um “aviso inicial” contra as violações israelenses do espaço aéreo libanês e do cessar-fogo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por sua vez, classificou o incidente como uma “grave violação” do acordo e prometeu uma resposta “firme e proporcional”.

Cessar-fogo instável

Segundo o acordo mediado por Estados Unidos e França, o Hezbollah e Israel devem retirar suas forças do sul do Líbano, enquanto o exército nacional libanês e as forças de paz da ONU assumem a responsabilidade pela região. No entanto, os últimos dias foram marcados por acusações mútuas de infrações. O grupo armado denunciou sobrevoos israelenses em Beirute e bombardeios pontuais, enquanto Israel apontou movimentações de combatentes ao sul do rio Litani, região fora dos limites segundo os termos da trégua.

Autoridades americanas, incluindo o enviado especial para o Oriente Médio Amos Hochstein, têm atuado como mediadores para evitar uma escalada do conflito. “Embora reconheçamos alguns incidentes, o cessar-fogo ainda está sendo respeitado em sua essência”, afirmou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

A França, que integra o comitê de monitoramento do acordo, acusou Israel de múltiplas violações, incluindo 52 incidentes registrados desde o início do cessar-fogo. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, declarou que as ações israelenses são necessárias para garantir o cumprimento da trégua diante das transgressões do Hezbollah. “A presença armada do grupo ao sul do Litani é a maior infração possível”, destacou ele.

O acordo deveria encerrar os mais de 14 meses de confrontos esporádicos iniciados em outubro de 2023, quando o Hezbollah se alinhou aos ataques do Hamas contra Israel. Desde então, as hostilidades deslocaram mais de 1 milhão de civis no Líbano, onde 3.600 pessoas morreram, e cerca de 60 mil pessoas no norte israelense.