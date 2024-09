Israel ataca bases dos terroristas houthis no Iêmen e amplia o conflito

O Exército de Israel atacou vários alvos dos terroristas houthis no Iêmen, principalmente nas regiões de Hodeidah e Ras Isa. Durante o ataque, as Forças de Defesa de Israel (IDF) utilizam caças supersônicos, aviões de reabastecimento e aeronaves de reconhecimento.

Segundo a IDF, os locais atingidos pelos ataque eram utilizados pelos houthis, grupo terrorista do Iêmen, para transferir armas iranianas para a região. Durante os ataques, os caças israelenses teriam atingido instalações nas quais os houthis armazenam combustíveis no porto. Houve explosões e muita fumaça durante os ataques. Além do porto marítimo usado para importar petróleo, outro alvo teria sido uma usina de energia elétrica usada pelos terroristas.

Os terroristas tinham disparado um míssil balístico contra Israel no último sábado e teriam sido os responsáveis por um ataque a embarcações militares dos Estados Unidos no Mar Vermelho.

Houthis são aliados do Hamas, grupo que controlava a Faixa de Gaza

Os houthis são terroristas aliados do Hamas, grupo terrorista que atacou Israel em outubro do ano passado, dando início a uma série de conflitos na região.

Terroristas do Hamas atacaram o sul de Israel no dia 7 de outubro, com uma série de atentados coordenados contra civis. Os ataques marcaram o início da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Continua após a publicidade

A partir do ataque do Hamas, Israel invadiu a Faixa de Gaza e vem destruindo as instalações dos terroristas, incluindo centenas de quilômetros de túneis por onde se movimentavam.

Os houthis surgiram no início da década de 90. Eles começaram a ser liderados por Houssein al Houthi, daí a origem do nome. Com o tempo, os houthis passaram a receber apoio do Irã, que apoia também grupos terroristas como Hamas e Hezbollah.

Segundo moradores disseram à agência Reuters, os ataques causaram cortes de energia em grande parte da cidade portuária de Hodeida. Imagens feitas após os ataques mostram extensas colunas de fumaça sobre a cidade.