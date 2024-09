Israel anuncia ‘nova fase da guerra’ e desloca tropas para fronteira com Líbano

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou nesta quarta-feira, 18, o início de “uma nova fase nesta guerra” e que tropas israelenses foram deslocadas para o norte, na fronteira com o Líbano. Segundo Gallant, o “centro de gravidade” do conflito mudou e, por isso, “forças, recursos e energia” foram realocados para o norte. A 98ª Divisão das Forças de Defesa de Israel (FDI), que luta há 11 meses na Faixa de Gaza, já foi deslocada para a nova frente.

“Acredito que estamos no início de uma nova fase nesta guerra, e precisamos nos adaptar”, disse ele à Força Aérea Israelense na Base Aérea de Ramat David. “Precisaremos de consistência ao longo do tempo. Esta guerra requer grande coragem, determinação e perseverança.”

“Não esquecemos os reféns e não esquecemos nossas tarefas no sul. Este é nosso dever e estamos realizando-o ao mesmo tempo”, continuou, acrescentando que a nova etapa procura “devolver os moradores das cidades do norte às suas casas em segurança”.

+ Nova onda de explosões atinge Líbano após sabotagem de pagers do Hezbollah

Continua após a publicidade

Hezbollah x Israel

A declaração ocorre um dia após uma série de explosões de pagers usados pela milícia libanesa Hezbollah ocorrer na Síria e no Líbano, em operação atribuída a Israel, que troca tiros com os militantes na fronteira desde a eclosão da guerra contra o grupo palestino radical Hamas, em 7 de outubro. Ao menos oito pessoas morreram e outras 2.750 ficaram feridas.

Após o incidente, o Hezbollah prometeu uma “punição justa” contra o governo israelense, em um momento de tensão entre Israel e o grupo, marcado pelo aumento de bombardeios na fronteira entre Líbano e Israel. As ameaças não impediram a escalada das hostilidades. Uma nova onda de explosões atingiu o território libanês nesta quarta-feira, 18.

As explosões foram registradas no local de um funeral para três membros do Hezbollah e uma criança, mortos no incidente com os pagers no dia anterior, de acordo com a agência de notícias Associated Press. O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que um total de nove pessoas morreram e pelo menos 300 ficaram feridas, afirmando que os alvos, desta vez, foram walkie-talkies.