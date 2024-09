Israel resgata corpos de seis de reféns em túnel

Tropas israelenses recuperaram os corpos de seis reféns, em túnel, pouco depois de serem mortos. As vítimas foram identificadas como Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino. Todas apresentavam sinais de terem sido brutalmente assassinadas, de acordo com o relato de militares à agência Reuters. Os resgatados pertenciam ao grupo de 250 reféns capturados pelo Hamas, no sul de Israel, quando começou a guerra, que já dura quase 11 meses.

O primeiro-ministro Benjamin Natanyahu não comentou o fato, pois vem sendo pressionado a assinar o cessar-fogo tanto internamente como externamente. O Fórum de Famílias de Reféns pediu que o líder israelense assuma a responsabilidade e explique o que impede o acordo. A entidade lamentou o fato de as vítimas serem mortas depois de “sobreviverem a quase 11 meses de abuso, tortura e fome no cativeiro”. O Hamas aproveitou para aumentar a conta de Natanyahu. Autoridade do alto escalão, Izzat El-Reshiq disse que, ao se recusar a fazer um acordo de cessar-fogo, Israel tem culpa pelas vítimas não voltarem com vida para casa.

Reação da Casa Branca

O presidente dos EUA Joe Biden emitiu um comunicado via Casa Branca: “Estou devastado e indignado.” Entre os mortos, havia um americano, Goldberg-Polins. “Ele tinha acabado de completar 23 anos e planejava viajar pelo mundo”, escreveu o presidente, acrescentando que os crimes do Hamas não ficarão impunes. Em entrevista à imprensa americana sobre o ocorrido, Biden declarou acreditar que um acordo está a caminho, pois “é hora dessa guerra acabar”.