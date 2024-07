Incêndio florestal na Califórnia força 13.000 a fugirem de suas casas

Autoridades da Califórnia, nos Estados Unidos, comunicaram nesta quarta-feira, 3, que um total de 13 mil pessoas receberam ordens para deixar suas casas no norte do estado, enquanto bombeiros lutam, sem sucesso, contra um violento incêndio florestal. O fenômeno ocorre em meio a uma onda de calor no oeste do país, que provocou um aumento nas temperaturas e suscitou alertas máximos de incêndio em todo o território californiano.

Um abrigo foi montado na Igreja do Nazareno, em Oroville, e outro em um espaço de lazer, em Gridley.

O incêndio na cidade de Thompson, que fica no condado de Butte, consumiu mais de 1.200 hectares, segundo o corpo de bombeiros local. O fogo começou na manhã de terça-feira 2, perto da cidade de Oroville, a cerca de uma hora de Sacramento, e nesta quarta-feira continua 0% contido, reportou o jornal local San Francisco Chronicle.

Mais de 500 bombeiros foram mobilizados para apagar o incêndio, bem como 48 caminhões, seis helicópteros e seis aviões-tanque, de acordo com um relatório do corpo de bombeiros do condado de Butte. O fogo já danificou veículos, edifícios, casas e armazéns, segundo imagens compartilhadas em redes sociais. A extensão exata dos danos ainda não é clara.

Emergência

As autoridades de Oroville declararam emergência local, ao passo que o fogo se espalha para áreas mais povoadas e ameaça estruturas críticas, incluindo a rede elétrica e um importante centro de abastecimento de água, informou a emissora americana CBS.

Segundo o San Francisco Chronicle, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse na terça-feira que o estado recebeu um subsídio de assistência ao gerenciamento de incêndios, conhecido como FMAG, da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema) para cobrir alguns dos custos associados ao combate a incêndios.

“O FMAG, que é fornecido por meio do fundo de ajuda humanitária do presidente com base na divisão de custos, ajudará as agências locais, estaduais e tribais que respondem ao incêndio a solicitarem o reembolso de 75% dos custos associados ao desastre”, disse Newsom.

O escritório de serviços de emergência da Califórnia também anunciou que enviaria socorristas adicionais para ajudar a combater o incêndio em Thompson.