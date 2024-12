Incêndio florestal em Malibu faz milhares deixarem suas casas, inclusive celebridades

Um incêndio florestal atingiu a cidade californiana de Malibu, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 10, forçando milhares de moradores, incluindo celebridades, a abandonarem suas casas.

As autoridades locais emitiram ordens de retirada em grande parte de Malibu, afetando mais de 5 mil pessoas, de acordo com o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire). O chamado “Incêndio Franklin” começou na noite de segunda-feira e já atinge uma área de 7 mil quilômetros quadrados.

As ordens de retirada abrangem áreas como o leste da Malibu Canyon Road, o sul da Puma Road e a região de Serra Retreat, segundo o Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles.

Os ventos sazonais da cidade de Santa Ana estão alimentando as chamas, dificultando os esforços para conter o incêndio. Até a manha desta quarta-feira, as chamas ainda não haviam sido controladas.

As autoridades fecharam estradas e escolas na cidade, além de cortar o fornecimento de energia local para evitar o agravamento das chamas. Em comunicado oficial, a prefeitura alertou que o incêndio “continua a representar uma ameaça significativa” e pediu que moradores e visitantes evitem as áreas mais atingidas. Abrigos foram montados para acolher aqueles que precisaram deixar suas casas, bem como seus animais de estimação.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) emitiu um alerta vermelho, indicando alto risco de propagação das chamas após as rajadas de vento atingirem os 104 km/h na terça-feira. Embora o aviso de alerta vermelho permaneça válido até esta quarta, meteorologistas esperam que os ventos enfraqueçam nos próximos dias, facilitando os esforços de combate ao fogo.

Celebridades afetadas

Malibu é conhecida por abrigar algumas das residências mais luxuosas dos EUA, muitas delas pertencentes a celebridades. Mansões de artistas como Lady Gaga, Beyoncé e Jay-Z estão supostamente na rota das chamas.

O ator Dick Van Dyke, conhecido por seu papel em Mary Poppins, e a cantora Cher estão entre os ricos e famosos que foram instruídos a deixar suas casas em Malibu.

“Estamos rezando para que ele fique bem e que nossa comunidade em Serra Retreat sobreviva a esses terríveis incêndios”, escreveu Dyke no Facebook, se referindo ao seu gato que desapareceu durante o incêndio.

O episódio ocorre apenas um mês após outro incêndio forçar a fuga de milhares de pessoas em Moorpark, uma cidade próxima.

A Califórnia é um estado propenso a incêndios florestais devido à seca típica da região. A quantidade de áreas devastadas pelo fogo durante o verão no norte e no centro do estado aumentou cinco vezes de 1996 a 2021 em comparação com os 24 anos anteriores.

