Imprensa internacional repercute explosões na Praça dos Três Poderes 

As explosões na Praça dos Três Poderes na noite de quarta-feira, 13, que deixaram um morto e um veículo incendiado, atraíram a atenção da imprensa internacional. O atentado, que ocorre a poucos dias do início da cúpula do G20 no Brasil, ganhou destaque em veículos de comunicação como o americano The New York Times, o espanhol El País, o britânico The Guardian, a alemã Deutsche Welle e a rede de notícias catari Al Jazeera.

O NYT noticiou as explosões próximas ao Supremo Tribunal Federal (STF), que resultaram na morte do autor do atentado, identificado como Francisco Wanderley Luiz. De acordo com o jornal, as autoridades estavam tratando o suspeito como um “lobo solitário”. O veículo também abordou o clima político tenso no Brasil, dizendo que “muitos brasileiros de direita veem o Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à democracia, argumentando que está perseguindo vozes conservadoras”.

O El País destacou que as duas explosões ocorreram no “coração político do Brasil”, colocando a cidade em alerta máximo. O jornal fez uma conexão com os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando uma turba de bolsonaristas invadiu a sede dos Três Poderes na tentativa de um golpe de Estado após a eleição de Lula, e sublinhou a proximidade do atentado com a data da cúpula do G20, que receberá líderes de todo o mundo no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro.

O Guardian também destacou preocupação com a segurança do encontro anual do G20, além de informar que o incidente estava sendo investigado como um “ato terrorista” e que o alvo principal era Alexandre de Moraes, o juiz do SFT que supervisiona as investigações sobre o 6 de janeiro e crimes atribuídos a Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

O jornal britânico lembrou da rusga entre Moraes e Elon Musk, devido à suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil por sua recusa em remover contas da rede social acusadas de promover discurso de ódio e de instituir uma representação em território brasileiro. A emissora americana CNN também citou a decisão do ministro do STF, afirmando que “a ordem intensificou uma disputa de meses sobre liberdade de expressão e indignou os apoiadores de Bolsonaro”.

Por sua vez, a Deutsche Welle, rede de notícias da Alemanha, informou que as investigações iniciais indicam que o homem teria cometido suicídio após falhar em sua tentativa de entrar no prédio do STF. O veículo também mencionou que o Supremo tem sido alvo constante de ameaças de grupos extremistas.

Ao reportar o caso, a rede de TV Al Jazeera, do Catar, também destacou que a Praça dos Três Poderes “tem sido alvo de violência política nos últimos anos”.

Continua após a publicidade

Atentado

Na noite de quarta-feira, duas explosões foram registradas na região da Praça dos Três Poderes, em Brasília. A primeira ocorreu nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) e a segunda em uma rua próxima ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados. As explosões aconteceram em um intervalo de apenas 20 segundos.

Equipes de bombeiros e militares especializados em explosivos foram imediatamente deslocadas para o local para realizar uma varredura e garantir a segurança. Lá, encontraram o corpo de Francisco Wanderley Luiz, suspeito que foi identificado como a única vítima fatal.

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar do Distrito Federal também iniciou uma nova varredura na Praça dos Três Poderes, em busca de possíveis vestígios de bombas ou perigos remanescentes.

Continua após a publicidade

Francisco Wanderley Luiz, filiado ao PL, havia sido candidato a vereador em Rio do Sul (SC) nas eleições de 2020, mas com menos de 90 votos, não foi eleito. Antes de cometer o atentado, ele havia publicado alertas em suas redes sociais, anunciando sua intenção de realizar um ataque.