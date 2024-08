Hotel desaba na Alemanha e deixa dois mortos; vários continuam soterrados

O desabamento de um hotel no oeste da Alemanha deixou dois mortos nesta quarta-feira, 7, enquanto várias pessoas continuam soterradas. O incidente ocorreu em Kröv, uma vila no coração da região vinícola de Mosel.

O corpo de bombeiros local informou que havia 14 pessoas no edifício no momento do desabamento. Em entrevista coletiva, a polícia da cidade de Tréveris comunicou que um homem e uma mulher morreram, e três pessoas ainda estão presas sob os escombros. Apenas um dos corpos foi recuperado.

Corrida contra o tempo

De acordo com a polícia, os indivíduos soterrados conseguiram entrar em contato com autoridades de segurança por telefone, o que pode ajudar a localizá-las e acompanhar suas condições de saúde. Mas a operação de resgate é uma corrida contra o tempo.

Embora o prédio ainda esteja parcialmente intacto, ele está sucumbindo a 4 milímetros por hora, o que pode dificultar a atividade das equipes de emergência. Como o teto do hotel desabou, o jeito foi usar uma broca de núcleo, que perfurou a estrutura de cima para baixo, para tentar acessar as pessoas nos escombros, informou a polícia.

Cerca de 250 bombeiros, paramédicos, policiais e funcionários de assistência técnica, incluindo forças especiais, bem como equipes de cães de resgate e unidades de drones, estão no local respondendo à emergência.

Causas desconhecidas

A polícia afirmou que ainda não está claro o que causou o colapso.

A parte inferior do edifício data do século XVII, enquanto os dois andares superiores foram adicionados em 1980, de acordo com os oficiais de segurança de Tréveris.

O prédio estava passando por renovações até terça-feira, disse a polícia, acrescentando que três casas nas imediações do hotel foram esvaziadas por precaução.