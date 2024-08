Homem que fez ameaça à Kamala Harris em rede social é preso nos EUA

Um homem do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foi preso na noite da última sexta-feira (2) por ameaças contra a vice-presidente americana Kamala Harris.

De acordo com depoimento em apoio a uma queixa criminal, Frank Carillo, de 66 anos, de Winchester, fez comentários ameaçadores sobre a vice-presidente e candidata presidencial democrata, usando a plataforma de extrema direita Gettr.

A prisão de Carillo foi confirmada publicamente na noite da última segunda-feira 5, quando as autoridades também relataram ameaças que o homem fazia contra o presidente Joe Biden e contra o diretor do FBI, Christopher Wray.

Além dos três, outras autoridades estavam na mira de Carillo, incluindo o juiz Stephen Richer, que rejeitou as alegações de Donald Trump sobre a suposta fraude eleitoral que teria acontecido no pleito presidencial de 2020.

O depoimento cita 19 menções de Harris na plataforma por uma conta de e-mail associada a Carillo, incluindo uma promessa de “arrancar seus olhos da cabeça enquanto você estiver viva, vadia”.

Em julho, depois que Joe Biden se retirou da campanha pela reeleição e Harris se tornou a favorita à nomeação democrata, Carillo disse que “Harris iria arrepender de ter tentado se tornar presidente porque se isso acontecer, eu pessoalmente arrancarei seus olhos com um alicate, mas primeiro atirarei e matarei todos que ficarem no meu caminho, isso é uma promessa do c*”, escreveu.

“Kamala Harris precisa ser queimada viva. Eu farei isso pessoalmente se ninguém mais fizer. Eu quero que ela sofra uma morte lenta e agonizante”, escreveu ele, no dia 27 de julho.

O mesmo documento com detalhes da prisão afirma que os agentes de segurança apreenderam um rifle RF-15 e uma pistola 9 mm na residência de Carillo.

Uma mulher com quem Carillo morava afirmou que ele comprou as armas em 2023 e 2024.

Em um dos comentários da conta vinculada a Carillo, de fevereiro deste ano, dizia: “Eu tenho meu AR-15 travado e carregado”.

No mês passado, o oponente republicano de Harris na eleição de novembro, Donald Trump, foi baleado com um AR-15, durante um comício na Pensilvânia. Levemente ferido na orelha, Trump voltou à campanha menos de uma semana depois.