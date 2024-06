Homem é preso depois de esfaquear 4 americanos na China

Um homem foi preso por ligação com o esfaqueamento de quatro instrutores universitários americanos em um parque público na cidade de Jilin, norte da China, informou a polícia local nesta terça-feira, 11. O suspeito foi identificado por seu sobrenome, Cui, e teria 55 anos.

Segundo a polícia, o homem “colidiu com um estrangeiro” enquanto andava no parque Beishan, uma área popular do centro de Jilin. Ele teria então supostamente esfaqueado os americanos, assim como um turista chinês que tentou segurá-lo durante o incidente, de acordo com as autoridades.

“No momento, todos os feridos receberam tratamento médico adequado e não correm perigo de vida”, informou a polícia, que disse ter recebido informações sobre o incidente por volta das 11h49, no horário local.

Imagens que supostamente mostram o momento do ataque foram publicadas em contas chinesas nas redes sociais, mas foram rapidamente censuradas. Os vídeos mostram dois homens e uma mulher deitados no chão e cobertos de sangue, todos cercados por pessoas que passavam pelo local.

O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou na terça-feira que “quatro professores estrangeiros da Universidade Beihua foram atacados” enquanto visitavam o parque Beishan na segunda-feira, acrescentando que foram imediatamente levados ao hospital e não sofreram ferimentos graves.

“A polícia determinou inicialmente que o caso era um incidente isolado e está atualmente sob investigação mais aprofundada”, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, em entrevista coletiva regular.

Em nota, a Cornell College, uma faculdade particular do estado americano de Iowa onde os instrutores americanos trabalhavam, afirmou que os educadores ficaram feridos “em um sério incidente” na segunda-feira enquanto participavam de um programa de parceria com a Universidade Beihua, em Jilin.