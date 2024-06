Hezbollah diz ter derrubado drone israelense que cruzava o Líbano

O grupo paramilitar libanês Hezbollah afirmou nesta segunda-feira, 10, que derrubou um drone Hermes 900 de Israel. A destruição da aeronave foi confirmada por militares israelenses, que na última semana intensificaram os ataques em território do Líbano.

“Um míssil terra-ar foi lançado em direção a um UAV (veículo aéreo não tripulado) da Força Aérea Israelense que operava no espaço aéreo libanês. Como resultado, o UAV foi danificado e caiu em território libanês”, comunicaram as Forças de Defesa de Israel.

Em resposta, o Hezbollah afirmou ter lançado um “esquadrão” de drones a um posto militar israelense nas Colinas de Golã. Segundo o Exército israelense, duas aeronaves cruzando a fronteira foram identificadas antes de caírem na parte norte da região montanhosa.

Zona conflituosa

Os ataques na zona da divisa – o norte de Israel toca o sul do Líbano – se intensificaram nas últimas semanas. Após frequentes ataques israelenses em território libanês, na terça-feira 4 o Hezbollah lançou uma salva de drones e foguetes contra alvos militares no norte de Israel. Os disparos provocaram incêndios florestais na região.

Um dia depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que suas Forças Armadas estavam prontas para “uma operação muito intensa” na divisa entre os países.

Os combates iniciados em outubro deixaram 455 mortos no Líbano, a maioria militantes do Hezbollah, mas também 88 civis, segundo uma contagem da AFP. No lado israelense, 14 militares e 11 civis morreram, segundo o Exército.

Na virada do mês, o governo brasileiro condenou o bombardeio que deixou três brasileiros feridos no sul no Líbano.